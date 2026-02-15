Slušaj vest

Policija je u Nikšiću uhapsila Zorana Žutog Đukanovića (57) i njegovog sina Luku Đukanovića (26) zbog sumnje da su pretukli tridesetjednogodišnjeg muškarca u jednoj gradskoj ulici, a zatim pobegli sa mesta napada.

Iz Uprave policije saopšteno je da je stariji Đukanović evidentiran kao član organizovane kriminalne grupe, dok se on i njegov sin terete za krivično delo nasilničko ponašanje.

Prema sumnjama istražitelja, Zoran i Luka su žrtvi zadali više udaraca u predelu glave i tela, nanevši mu povrede, nakon čega su se udaljili sa lica mesta.

- O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u radnjama pomenutih lica stiču bitni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje. Policijski službenici su preduzeli mere traganja, te su na osnovu operativno-taktičkih mera pronašli i lišili slobode Z. Đ, a potom i L. Đ. Policija je od L. Đ. oduzela startni pištolj „Bruni“ model 85 -saopšteno je iz policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu na dalje postupanje. Istraga je u toku.

