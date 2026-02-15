Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, nakon intenzivnog operativnog rada, rasvetlili su tri teške krađe i dve teške krađe u pokušaju, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su J. P. (33) i D. S. (39) iz Niša.

Kako je saopšteno, oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu, na području okoline Niša, u dva navrata obili istu prodavnicu iz koje su ukrali kovertu sa novcem, veću količinu cigareta, kao i raznu mešovitu robu.

Takođe, terete se da su obili frižider koji se nalazio ispred druge prodavnice i iz njega odneli veću količinu pića. Prema procenama, vlasnicima je na ovaj način pričinjena šteta veća od 1.350.000 dinara.

Sumnja se i da su u istom periodu pokušali da obiju još dve prodavnice, ali iz njih nisu ništa odneli.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Ne propustitePlaneta"PALA" ŠEFICA BANDE OD 96 GODINA! Policija u Milanu pohapsila 21 osobu, krađama i iznudama došli do 2,5 MILIONA EVRA
w-56032266.jpg
HronikaJEDAN UPAO LJUDIMA U KUĆU I UKRAO VELIKU KOLIČINU ZLATA, DRUGA DVOJICA KRALI PO GROBLJU! Pune ruke posla za policiju u Baču i Bečeju
hapsenje.jpg
HronikaSRBIN (45) UHAPŠEN U ITALIJI ZBOG NIZA TEŠKIH KRAĐI, PA HITNO DEPORTOVAN U SRBIJU! Ima krcat dosije, sudija potvrdio da je reč o opasnoj pretnji!
1201-epa.jpg
HronikaUHAPŠENA OPASNA PREVARANTKINJA U NOVOM SADU: Bosanka nudila pomoć starim i nemoćnim ljudima, pa im krala sve redom iz kuće!
shutterstock-2295282433.jpg