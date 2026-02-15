UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI! Mafijaški obračuni i zaplene narkotika potresle Srbiju: Koliko su srpske ulice bezbedne?
Dok se građani bude uz vesti o miru i stabilnosti, podzemlje Srbije vri. Samo od početka ove godine, svedočimo istorijskim zaplenama narkotika koje se mere tonama, ali i otkrivanju arsenala oružja koji bi bio dovoljan za omanji ratni sukob. Kruna Una Mitrović govori na ovu temu sa svojim sagovornicima u ovonedeljnom izdanju emisije "Puls Srbije vikend".
Selo Konjuh kod Kruševca postalo je simbol najvećeg udara na narko-mafiju u istoriji naše policije, pet tona marihuane spremne za evropsko tržište. Ali, dok država beleži rekorde, klanovi odgovaraju brutalnošću. Mafijaški obračuni na ulicama, "sačekuše" u sred bela dana i zaplene automatskih pušaka govore nam jedno, u toku je bespoštedna borba za prevlast.
Gosti: Jelena Spasić, novinarka, Mladen Nikolić, bivši Republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci, Dobrivoje Radovanović, kriminolog i Milan Milović, pukovnik
Da li je država korak ispred ili se tek sprema odlučujući udar? Ko su "nevidljivi" organizatori koji stoje iza milionskih tovara i koliko je bezbedna srpska ulica?
Odgovore na ova pitanja pratite uživo na Kurir televiziji u emisiji "Puls Srbije vikend".
- Vidite, 5 tona nije za ličnu upotrebu, to je skladište za dalju distribuciju, povezan je ovaj predmet u Makedoniji sa tih 40 tona. Pronalazak automatskih pušaka ukazuje na organizovanu kriminalnu grupu, teško je danas doći do automatskog naoružanja i ono verovatno potiče iz bivših ratova - rekao je Milović.
Nelegalno oružije su uglavnom automatske pušle, eksplozivne naprave, zolje pa čak i snajperi.
- Organizovane kriminalne grupe na Balkanu, sve gde su bili ratovi, postoji ne potvrđeno između četiri i šest miliona komada nelegalnog oružija - objašnjava.
Kaže da se na teritoriji Evropske Unije ta cifra vrti oko 35-36 miliona. Što je duplo više od legalno registrovanog oružija.
Objašnjava da upotreba same zolje ili snajpera nije kao u filmovima i da zahteva vojno-policijsku obuku. Kaže da je velika uvezanost između kriminalnih i policijskih grupa.
- Povezuju ih novac i uzajamne usluge - rekao je Milović.
Kako on kaže, mnogi članovi policije čak i napuštaju policiju kako bi prešli na ilegalnu stranu.
- U zadnje vreme ja primećujem neki podatak da u Srbiji 100 000 ljudi koristi kanabis, to nije istina, nažalost brojka je mnogo veća od toga - objašnjava Nikolić
Dodaje da smo mi pod udarom stranih službi, kanabis koji se nalazi na ulici je zapravo prskan fentanilom
