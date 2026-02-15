Slušaj vest

Pripadnici Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) predstavljali su Srbiju na prestižnom međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge 2026, koje je održano u Dubaiju.

U konkurenciji 109 elitnih timova iz 48 država sveta, ekipa Žandarmerije osvojila je 30. mesto, dok je Specijalna antiteroristička jedinica zauzela 32. poziciju, čime su se svrstali među najspremnije policijske formacije na globalnom nivou.

Milorad Trifunović, jedan od pripadnika SAJ rekao je posle takmičenja "da je najveća profesionalna vrednost učešća na ovom takmičenju razmena iskustava sa preko 100 ekipa iz celog sveta".

- Najveća profesionalna vrednost učešća na ovom takmičenju je i razmena iskustava vezano za naoružanje ekipa i njihovu opremu i njihove poslove i naše poslove iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova - rekao je Trifunović i dodao da su veštine koje su se najbolje pokazale na prestižnom takmičenju iz bojevog gađanja sa dugim i kratkim naoružanjem, iz pištolja, automata i iz snajperske puške.