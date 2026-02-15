Slušaj vest

Dežurni javni tužilac Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saslušao je osumnjičenog A. S. (47), nakon što mu je određeno zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda.

Prema navodima iz krivične prijave, incident se dogodio 8. februara 2026. godine oko 7 časova ujutru, u Ulici Dunavski kej u Beogradu. Osumnjičeni je, kako se sumnja, bez ikakvog povoda prišao parkiranom vozilu marke „audi A4“, koje je potom udarao rukama i nogama, a zatim i skakao po njemu, pričinivši materijalnu štetu.

Nakon toga je nastavio da se kreće istom ulicom, gde je naišao na G. U. (74). Sumnja se da joj je bez razloga zadao udarac zatvorenom šakom u predelu slepoočnice, usled čega je žena pala na beton i zadobila laku telesnu povredu.

Međutim, tu se napad nije završio. Osumnjičeni je, kako se navodi, u blizini Ulice braće Baruh presreo N. P. (60), kome je najpre uputio psovke, a zatim ga više puta udario pesnicama u glavu. Kada je oštećeni pao na zemlju, A. S. je, prema sumnjama, nastavio da ga udara i šutira po glavi i telu, a šutirao je i njegovog psa. Tom prilikom muškarac je zadobio teške telesne povrede.

Na saslušanju u tužilaštvu osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu. Tužilaštvo je Prvi osnovni sud u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu, kako se navodi, okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao u kratkom roku da ponovi krivično delo.