Teško porodično nasilje potreslo je naselje Stanovo u Kragujevcu, gde se, prema nezvaničnim informacijama, sinoć dogodio brutalan napad u porodičnoj kući. Žena B. P. (43) osumnjičena je da je sekirom napala svoju majku, koja je sa teškim povredama hitno prebačena u UKC Kragujevac.

Kako se saznaje, drama je otkrivena nakon dojave građana i komšija, a policija i hitne službe brzo su reagovale na licu mesta. Povređena žena je nakon ukazane prve pomoći transportovana u bolnicu, gde joj je ukazana hitna medicinska pomoć.

Nezvanično, osumnjičena je jutros viđena u blizini jedne prodavnice u Stanovu kako šeta u spavaćici na kojoj su navodno bili tragovi krvi. Ova scena dodatno je uznemirila građane, koji su odmah alarmirali nadležne službe. Policija je potom započela intenzivnu potragu i proveru svih okolnosti slučaja.

Uviđaj je obavljen, a istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan sled događaja i motiv napada. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

