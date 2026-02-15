Slušaj vest

Na Ibarskoj magistrali u blizini Ljiga sinoć je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradao mladić M.S. (21) iz sela Babajiće kod Ljiga.

- Mladić je izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo je sa kolovoza i upao u reku Ljig. Nastradao je na licu mesta, daljom istragom biće utvrđeno da li se utopio ili je uzrok smrti jačina udarca, pošto je vodostaj reke Ljig trenutno dosta nizak - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ove saobraćajne nesreće koja se dogodila na teritoriji sela Moravci.

(RINA)

