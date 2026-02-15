Slušaj vest

Nakon što je golman Dalibor S. (36) brutalno pretukao svoju partnerku Katarinu V. (25) u Kikindi, prilikom čega ju je vukao po ulici i šutirao jer nije htela da ide kod njegovog druga, njemu nije određen pritvor, već samo zabrana prilaska. Iako je on trenutno slobodan čovek, advokat Radomir Munižaba upozorava da bi jedan pogrešan korak nasilnika mogao skupo da košta.

Zašto je nasilnik, koji je prema tvrdnjama porodice i ranije bio agresivan, pušten da se brani sa slobode? Odgovor leži u zakonskoj proceduri koju je za Blic protumačio advokat Radomir Munižaba.

Procena rizika i "lake povrede"

Advokat Munižaba objašnjava da odluka o pritvoru direktno zavisi od kvalifikacije povreda i procene nadležnih organa.

- U konkretnom slučaju, PU Kikinda je na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici izrekla hitnu meru zabrane prilaska žrtvi. Ovakve mere se uglavnom izriču kada nadležna policijska uprava i tužilaštvo procene da nije potrebno lišavati slobode učinioca da bi mu se odredila teža mera, poput pritvora - navodi Munižaba.

Ključno za određivanje pritvora je, ističe advokat, kako je nasilje izvršeno i kakve su posledice.

- Od toga da li će se izreći samo mera zabrane prilaska, zavisi način na koji je došlo do nasilja. Tu se procenjuje da li se radi o psihičkom ili fizičkom nasilju gde nema ustanovljenih težih povreda, odnosno kada žrtva prijavi guranje, grebanje, čupanje za kosu i slično - dodaje.

Kako su Katarini u bolnici konstatovane lake telesne povrede, sistem je reagovao hitnom merom umesto pritvorom.

Zatvor preti ako okrene broj telefona

Iako se Dalibor S. brani sa slobode, to ne znači da je postupak završen. Advokat Munižaba naglašava da nadležno tužilaštvo pokreće krivični postupak u redovnom postupku protiv njega.

Međutim, ono što je najvažnije za bezbednost žrtve u ovom trenutku jeste strogost izrečene mere.

Ukoliko golman pokuša da joj priđe ili je kontaktira, policija će reagovati momentalno.

- Ukoliko lice prekrši izrečenu meru zabrane prilaska, tom licu se može izreći kazna zatvora u trajanju od 30 dana, i tu kaznu izriče nadležni sudija za prekršaje - jasan je advokat Munižaba.

Katarina V, koja se oporavlja od trauma, poručila je da nema nameru da oprosti nasilniku.

- Trudim se da se što pre psihički oporavim. Ne planiram da oprostim Daliboru, niti da se pomirim sa njim - rekla je hrabra devojka.