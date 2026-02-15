Slušaj vest

Za smrt Novosađanke Tijane Radonjić (19), koja je poginula prilikom parasejlinga posle pada iz padobrana, nisu krivi vlasnik preduzeća za sportove na vodi i skiperi, već ona sama jer je otkopčala prsluk i pala iz padobrana!

Ovo je odluka Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru koje je odbacilo krivičnu prijavu protiv osumnjičenih jer je uvidom u snimak leta utvrdilo da do nesreće nije došlo usled korišćenja neispravne opreme ili njenog otkazivanja, već usled toga što je Tijana, tokom leta, sama otkopčala i skinula prsluk nakon čega je pala iz padobrana!

Advokat Mirko Bogićević iz Novog Sada, uložio je pritužbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom traži da se slučaj vrati na ponovno odlučivanje, prenosi TV Prva.

Foto: Društvene Mreže

U pritužbi na rešenje tužilaštva se navodi da vozač čamca Turčin K. M. i pomoćnik Srbin I. J. "nisu posvetili dužnu pažnju i brigu" za Tijanu, koja je bila na padobranu.

- Nisu imali nikakav kontakt sa tinejdžerkom jer nisu imali panik taster. Turčin i Srbin su primetili da je nema u padobranu tek kada su videli da je lokalni ribari izvlače iz mora - navodi se u pritužbi i dodaje da je protiv osumnjičenih bilo i više nego dovoljno razloga da se preuzme gonjenje po službenoj dužnosti - kaže punomoćnik porodice nastradale devojke i dodaje:

- Odredbom Krivičnog zakonika Crne Gore, član 155 stav 1, zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine ukoliko se ne ukaže pomoć povređenom koji je svojom krivicom zadobio povrede opasne po život. Stavom 3 ovog člana zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina ako je nastupila smrt usled neukazivanja pomoći.

Kako su mediji ranije pisali, skiperi su 4 minuta i 45 sekundi vozili prazno sedište zbog čega se pokrenula polemika da li je to nebriga za tuđi život.

Foto: Društvene Mreže

Advokat Andrija Marković iz Beograda je na osnovu rešenja tužilaštva i pritužbe advokata u koje je imao uvid, izjavio za TV Prvu da Tijanina porodica može da podnese privatnu tužbu i traži novčanu nadoknadu za smrt ćerke.

Podsetimo, Tijana je nastradala 28. maja 2025. posle pada u more sa visine veće od 50 metara. Obdukcija je utvrdila da je smrt nastupila usled utapanja, gušenja i teških povreda grudnog koša.



Na video snimku se vidi kako Tijana nekoliko minuta uspaničeno maše skiperima i traži da je spuste.

Turčin i Srbin su proterani iz Crne Gore umesto da budu zadržani i procesuirani.