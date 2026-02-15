Slušaj vest

Muškarac A.S. (47) koji je uhapšen zbog sumnje da je pretukao slučajnu prolaznicu G.U. (74), a potom i muškarca (60) i njegovog psa, 8. februara oko 7 sati ujutru, divljao je po Dorćolu, zbog čega su se ljudi plašili da izađu iz kuća. Prema nezvaničnim informacijama, brutalno je tukao čoveka koji je srčani bolesnik i koji ga je upozoravao da je operisan i da može da ga ubije.

Jezivo iživljavanje i divljanje osumnjičenog A.S. počelo je tog jutra oko 7 sati u Dunavskoj ulici na Dorćolu, bez ikakvog povoda i razloga. Prišao je vozilu "audi A4" i krenuo da ga udara i šutira. Potom se, kako saznajemo, popeo na auto i krenuo da skače, te je automobil potpuno demolirao. U tom trenutku, kako saznajemo, ulicom je išla žena G.U. koja živi u blizini. Nasilnik je, kako se sumnja, skočio sa kola i bez ikakvog prethodnog razloga nasrnuo je na stariju ženu (74).

- Prišao je starijoj ženi i pretukao je. Udario ju je pesnicom u slepoočnicu usled čega je žena pala na beton, na leđa. Zadobila je lake telesne povrede - kaže izvor upoznat sa slučajem.

"Puši k**** i ti, debeli"

Međutim, nasilnik se tu nije zaustavio. Krenuo je dalje Dorćolom i oko 7.20 sati je stigao do Ulice Braće Baruh, kada je naišao na još jednog slučajnog prolaznika. N.G. (60) je u tom trenutku šetao je psa.

- Tada mu je osumnjičeni prišao, ponovo bez ikakvog povoda i razloga i rekao mu: "Puši k**** i ti, debeli", nakon čega je počeo pesnicama da ga udara u glavu. Nesrećni čovek je pao na zemlju, a A.S. je nastavio da ga udara pesnicama po glavi i telu i šutira.

Žrtva mu je govorila da je srčani bolesnik, da je operisao srce i da može da ga ubije. Međutim, to nije sprečilo A.S. da nastavi da ga udara - kaže izvor.

17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg
Foto: RINA

Nasilnik nije poštedeo ni psa!

Kako se dodaje, nasilnik je tada udarao i šutirao psa kojeg je kobno jutro šetao čovek kojeg je tukao. Prema nezvaničnim informacijama, tragediju je sprečio čovek koji je ovo nasilje video sa prozora. Izleteo je iz zgrade i zaustavio nasilnika.

Pretučeni čovek hitno je prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Odmah je alarmirana i policija koja je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu identifikovala i locirala osumnjičenog, koji je potom uhapšen.

Prilikom saslušanja osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaUŽAS NA DORĆOLU! DEMOLIRAO "AUDI", NOKAUTIRAO ŽENU, PA PRETUKAO ČOVEKA I PSA: Nasilnik divljao na keju, a pred tužiocem zanemeo!
IMG-20241121-WA0008.jpg
BeogradJEDAN OD NAJVAŽNIJIH KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA IMA NOV IZGLED! Ispravljena istorijska nepravda prema herojima Beograda (FOTO)
61027.jpg
BeogradTRADICIONALNA AKCIJA ČIŠĆENJA PRIOBALJA! Za tili čas uspeli da se reše ogromnih količina otpada! EVO ŠTA SE DESILO
screenshot-20231126-152050.jpg
BeogradOD UŠĆA DO ZEMUNA UBUDUĆE 51 SPLAV! Gradski urbanista otkrio šta se dešava sa plutajućim objektima koji ne prođu na licitaciji
spaaav.jpg