Muškarac A.S. (47) koji je uhapšen zbog sumnje da je pretukao slučajnu prolaznicu G.U. (74), a potom i muškarca (60) i njegovog psa, 8. februara oko 7 sati ujutru, divljao je po Dorćolu, zbog čega su se ljudi plašili da izađu iz kuća. Prema nezvaničnim informacijama, brutalno je tukao čoveka koji je srčani bolesnik i koji ga je upozoravao da je operisan i da može da ga ubije.

Jezivo iživljavanje i divljanje osumnjičenog A.S. počelo je tog jutra oko 7 sati u Dunavskoj ulici na Dorćolu, bez ikakvog povoda i razloga. Prišao je vozilu "audi A4" i krenuo da ga udara i šutira. Potom se, kako saznajemo, popeo na auto i krenuo da skače, te je automobil potpuno demolirao. U tom trenutku, kako saznajemo, ulicom je išla žena G.U. koja živi u blizini. Nasilnik je, kako se sumnja, skočio sa kola i bez ikakvog prethodnog razloga nasrnuo je na stariju ženu (74).

- Prišao je starijoj ženi i pretukao je. Udario ju je pesnicom u slepoočnicu usled čega je žena pala na beton, na leđa. Zadobila je lake telesne povrede - kaže izvor upoznat sa slučajem.

"Puši k**** i ti, debeli"

Međutim, nasilnik se tu nije zaustavio. Krenuo je dalje Dorćolom i oko 7.20 sati je stigao do Ulice Braće Baruh, kada je naišao na još jednog slučajnog prolaznika. N.G. (60) je u tom trenutku šetao je psa.

- Tada mu je osumnjičeni prišao, ponovo bez ikakvog povoda i razloga i rekao mu: "Puši k**** i ti, debeli", nakon čega je počeo pesnicama da ga udara u glavu. Nesrećni čovek je pao na zemlju, a A.S. je nastavio da ga udara pesnicama po glavi i telu i šutira.

Žrtva mu je govorila da je srčani bolesnik, da je operisao srce i da može da ga ubije. Međutim, to nije sprečilo A.S. da nastavi da ga udara - kaže izvor.

Foto: RINA

Nasilnik nije poštedeo ni psa!

Kako se dodaje, nasilnik je tada udarao i šutirao psa kojeg je kobno jutro šetao čovek kojeg je tukao. Prema nezvaničnim informacijama, tragediju je sprečio čovek koji je ovo nasilje video sa prozora. Izleteo je iz zgrade i zaustavio nasilnika.

Pretučeni čovek hitno je prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Odmah je alarmirana i policija koja je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu identifikovala i locirala osumnjičenog, koji je potom uhapšen.

Prilikom saslušanja osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.