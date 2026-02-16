Slušaj vest

U Kraljevu je napadnut taksista, a prema prvim i nezvaničnim informacijama u incidentu je korišćen oštar predmet.

Kako je potvrđeno iz izvora bliskih slučaju, povređeni vozač sinoć je zadobio povredu ruke.

- Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni taksista bio je svestan, a nakon ukazane prve pomoći prevezen je u zdravstvenu ustanovu gde je upućen na ušivanje rane i nije životno ugrožen - potvrđeno je za RINU.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti napada, kao i na identifikaciji i pronalasku napadača.

Ovo je drugi napad na taksiste na sličan način tokom februara. Pre nekoliko dana u novosadskom naselju Grbavica povređen je taksista star 57 godina iz Beograda, kojem je zadato više uboda, nakon čega je opljačkan. Osumnjičeni za taj napad je uhapšen.