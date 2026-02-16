PEŠAK POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Dvoje hitno prevezeno u Urgentni centar! Užas kod Zrenjanina
Dve saobraćajne nesreće dogodile su se juče popodne u okolini Zrenjanina, pri čemu su dve osobe povređene, a jedna nastradala, potvrđeno je iz Policijske uprave Zrenjanin.
Prema prvim zvaničnim informacijama prva saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova na putu između Stajićeva i Perleza, kada su se sudarila dva putnička vozila. U ovoj nezgodi povređene su dve osobe, koje su prevezene u Urgentni centar zrenjaninske bolnice radi utvrđivanja stepena povreda i daljeg zbrinjavanja.
Tragičan ishod
Druga nesreća, nažalost sa tragičnim ishodom, prijavljena je policiji nešto posle 19 časova. Saobraćajna nesreća se dogodila na putu Zlatica - Banatski Despotovac, kada je automobil, iz za sada nepoznatih razloga, naleteo na pešaka.
Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta, ali je muškarac usled zadobijenih povreda preminuo.
Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na obe lokacije, a istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ovih nesreća.
Kurir.rs/Dnevnik