Slušaj vest

Dve saobraćajne nesreće dogodile su se juče popodne u okolini Zrenjanina, pri čemu su dve osobe povređene, a jedna nastradala, potvrđeno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Prema prvim zvaničnim informacijama prva saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova na putu između Stajićeva i Perleza, kada su se sudarila dva putnička vozila. U ovoj nezgodi povređene su dve osobe, koje su prevezene u Urgentni centar zrenjaninske bolnice radi utvrđivanja stepena povreda i daljeg zbrinjavanja.

Tragičan ishod

Druga nesreća, nažalost sa tragičnim ishodom, prijavljena je policiji nešto posle 19 časova. Saobraćajna nesreća se dogodila na putu Zlatica - Banatski Despotovac, kada je automobil, iz za sada nepoznatih razloga, naleteo na pešaka.

Ekipe Hitne pomoći odmah su došle na lice mesta, ali je muškarac usled zadobijenih povreda preminuo.