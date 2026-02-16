Slušaj vest

Organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu se obično smatra "muškim svetom“, istraživanja su pokazala da u organizovanom kriminalu dominira fokus na muškarce kao primarne aktere kriminalnog ponašanja, navodi se u izveštaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Spisak žena u krinimalnim klanovima sve je duži. Kako je do toga došlo, da lepotice postanu prve na liniji klana i glavne karike u lancu pitali smo kriminologa.

Statistike pokazuju da ženski pol polako igra sve veće i aktuelnije uloge na onoj strani zakona.

- Ja ne verujem da je to pitanje politike polova ili nešto slično ali mislim da je tendencije emancipacije ženskog roda dovela do toga da se one bave istim poslovima kao i muškarci - rekao je za Redakciju prof. dr Dobrivoje Radovanović.

Žene sve češće prelaze na "onu stranu zakona"

On zaključuje da se muško ženski poslovi polako izjednačavaju i da kao što se i u mnogim drugim poslovima koji su zapravo legalni ne gleda pol, to postaje sve češće i u samim kriminalnim polovima. Žene svojim vrlinama mogu da doprinesu ovim kriminalnim organizacijama i klanovima u enormnoj meri na razne načine pa je i logično da su neke čak i na vodećim pozicijama.

- Dakle jedan od tih poslova jeste i kriminal - dodao je on za Kurir televiziju.

Podsetimo, istrage pokazuju da u podzemlju pol više nije prepreka. Žene, kako tvrde bezbednosni izvori, neretko imaju ključne uloge, jer su manje sumnjiv i diskretnije prenose poruke. A cena tih "prljavih poslova" često je visoka, kako za žrtve, tako i za njih same.

- Imate jako veliki i uspešan rad žena u ekonomskom kriminalu, u drogama pa čak i u kidnapovanju ljudi, žene su uspešne i u još mnogo vrsti kriminala - objašnjava Radovanović.

Foto: Kurir Televizija

Društvo na Zapadnom Balkanu se brzo menja, a to se vidi i po tome kako se sama uloga žene percipira.

Naravno postoje i žene koje su u ovaj mračni svet ušle zbog njihovih drugih polovina.

Kriminolog Dobrivoje Radovanovic ranije je za Kurir objašnjavao da iste vrednosti uglavnom spajaju lepotice i kriminalce.

- To su ljudi istog mentaliteta. Žene koje jure za kriminalcima vodi želja da budu uz poznatog muškarca koji ima dosta novca. Još osamdesetih godina je počeo trend lepotica i opasnih muškaraca, to je neka supkultura šunda koja traje i dan-danas i trajaće - kazao je Radovanović.

Sam pol odavno više nije prepreka.

- Istorija kriminala u ovo doba beleži i žene kao ubice - on je rekao.

Ranije za Kurir bezbedonosni izvori su tvrdili da žene neretko imaju ključne uloge, jer su manje sumnjive i diskretnije prenose poruke. A cena tih "prljavih poslova" često je visoka, kako za žrtve, tako i za njih same.

Situacija je ista u svim zemljama i samo je pitanje da li će žene preuzeti ovaj takozvani posao od muškaraca.

