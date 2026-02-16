Slušaj vest

Policijska uprava Novi Sad objavila je snimak hapšenja osumnjičenog za napad na taksistu koji se dogodio 10. februara u Ulici Doža Đerđa. Na snimku se vidi kako policijski službenici izvode iz marice osumnjičenog, obučenog u crno, sa lisicama na rukama i uvode ga u stanicu na sasluzšanje.

Uhapšen Novosađanin osumnjičen za napad na taksistu Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, napad se dogodio u Novom Sadu nakon što je taksista (58) iz Beograda dovezao mušteriju. Međutim, na odredištu u Ulici Doža Đerđa, mušterija je napala vozača i izbola ga nožem, te mu otela 110.000 dinara. Nakon krvavoig napada, mladić je pobegao, a policija je odmah obavila uviđaj i otpočela potragu za napadačem.

Potraga se završila juče hapšenjem osumnjičenog S. V. (21), a tim povodom se oglasila i Policijska uprava Novi Sad.

- Intenzivnim operativnim, radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog, S. V. (21) iz ovog grada. Sumnja se da je on, 10. februara, oteo torbicu sa novcem pedesetosmogodišnjem taksisti, koji ga je dovezao iz Beograda u Novi Sad, te da ga je, pritom, ubadao nožem u ruku i nogu, nanevši mu teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.