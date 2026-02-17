Slušaj vest

Nesrećna tinejdžerka poginula je tokom parasejling leta u Budvi 28. maja 2025. godine, a Mirko Bogićević, advokat porodice stradale govorio je za medije o saznanjima iz istrage. On je istakao sve propuste koji su se dogodili, a koji su sada odbačeni od strane nadležnih organa.

Porodica nije ni obaveštena, istraga mesecima tapkala u mestu

Prema njegovim navodima, porodica je došla do različitih saznanja o muškarcima koji su upravljali gliserom u trenutku nesreće, ali je i istakao da nadležno tužilaštvo nije obavestilo oštećenu porodicu o toku istrage, kao i da istraga "mesecima" tapkala u mestu, da bi na kraju tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjena.

Tijana Radonjić stradala je u Budvi tokom parasejling vožnje, a ranije su mediji objavili snimak razgovora skipera koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran na kojem je bila Tijana. Prema saznanjima oštećene porodice, skiperi su strani državljani koji su, prema njihovim tvrdnjama, nakon nesreće proterani iz Crne Gore.

- Kao punomoćnik porodice stradale Tijane Radonjić smatram da nadležni državni organi u dosadašnjem periodu nisu preduzeli sve neophodne radnje na utvrđivanju odgovornosti i procesuiranju odgovornih za događaj u Budvi, u kojem je život izgubila državljanka Republike Srbije. Ono što je evidentno je da je izostala proaktivnost tužilaštva i policije u postupanju, kao i komunikacija sa oštećenom porodicom, koja zaslužuje da zna sve okolnosti pod kojima je stradala njihova kćerka - rekao je ranije advokat Mirko Bogićević koji zastupa porodicu poginule Novosađanke.

O skiperima se ne zna ništa

On je istakao i da dvojica skipera nikada nisu testirani, te da nije utvrđeno da li su oni u trenutku nesreće bili pod dejstvom alkohola ili nekih psihoaktivnih supstanci.

- Neshvatljivo je da porodica tragično nastradale devojke još ne zna ni imena lica koja su upravljala plovilom u kojem se nalazila njihova kćerka, kao ni da li su ova lica uopšte saslušana od strane tužilaštva, i da li su eventualno testirani na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci. Porodica stradale Novosađanke i ja kao njihov punomoćnik imamo saznanja da se radi o stranim državljanima, koji osim što nisu imali prijavljen i odobren boravak u Crnoj Gori, nisu imali ni dozvole za rad, kao ni dozvole za upravljanje plovilom, niti su bili obučeni za korištenje padobrana. A ono što zaista "bode oči" u celoj ovoj priči je da su ova lica nakon ovog događaja proterana iz zemlje, bez prethodnog zadržavanja - tvrdio je advokat oštećene porodice.

Krivi za još jednu nesreću?

Advokat je u daljem razgovoru istakao da se nekoliko nedelja nakon tragične smrti devojke tokom vožnje parasejlingom dogodila još jedna nesreća tokom vožnje koju je organizovala ista firma. Na sreću, ovoga puta niko nije poginuo.

- Ovo nije bio "izolovan incident" vezan za pomenutu firmu koja pruža usluge parasejlinga, jer se nedugo nakon ovog desila nezgoda u kojoj je pukim slučajem izbegnuta tragedija, kada se tokom vožnje glisera otkačio padobran, a lice koje se nalazilo u njemu je završilo u obližnjem naselju u Budvi. Neshvatljivo je da je firma koja pruža ove usluge parasejliniga i pored ovoga nesmetano nastavila da radi tokom letnje sezone - zaključio je Bogićević.

Sve sumnje i tvrdnje advokata sada je odbacilo Osnonvo državno tužilaštvo u Kotoru. Bogićević je uložio je pritužbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kojom traži da se slučaj vrati na ponovno odlučivanje.

- Nisu imali nikakav kontakt sa tinejdžerkom jer nisu imali panik taster. Turčin i Srbin su primetili da je nema u padobranu tek kada su videli da je lokalni ribari izvlače iz mora - navodi se u pritužbi i dodaje da je protiv osumnjičenih bilo i više nego dovoljno razloga da se preuzme gonjenje po službenoj dužnosti - kaže punomoćnik porodice nastradale devojke i dodaje:

- Odredbom Krivičnog zakonika Crne Gore, član 155 stav 1, zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine ukoliko se ne ukaže pomoć povređenom koji nije svojom krivicom zadobio povrede opasne po život. Stavom 3 ovog člana zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina ako je nastupila smrt usled neukazivanja pomoći.

Isplivao razgovor skipera nakon nesreće

Na audio snimku može se čuti kako su dvojica muškaraca reagovala na tragediju koja se dogodila. Radi se o skiperima koji su bili u čamcu za koji je bilo zakačeno sedište iz kog je Tijana iskočila.

Na početku snimka čuje se glasna muzika, voda i jak zvuk motora. U jednom momentu, jedan od skipera, Srbin, primećuje da je sedište prazno i počinje da viče i da psuje na engleskom.

Nakon psovki je rekao drugom:- Nema devojke, jao! Kada je pala?! Glupa reklama!

- Ne znam - odgovorio je drugi skiper, inače turski državljanin.

- Kako je ovo moguće - govorio je srpski državljanin koji je psovao sve vreme.

Kasnije se čuje kako Srbin nekome, koga oslovljava sa Nemanja, objašnjava da ne zna ko je devojka koju su vozili, ali da "nje nema".

- Brate, pala je devojka iz vazduha, je l živa uopšte?! Ne znam ko je riba, brate, samo je na padobranu nema, brate!