Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su O. K. (33) iz Inđiјe, zbog sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa.

Sumnja se da јe on, sinoć oko 19 sati, na putu izmeću Lazareva i Sutјeske, automobilom marke "folksvagen" naleteo na četrdesetšestogodišnjeg pešaka, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta.

O. K. koji je osumnjičen za saobraćajnu nesreću, je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

