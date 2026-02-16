Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su ženu iz Kraljeva, zbog sumnje da je izvršila krivično delo razbojništvo u pokušaju.

O. S. (33) se sumnjiči da je noćas oko 1.30, nakon završene vožnje, u okolini grada nožem ubola 64-godišnjeg vozača taksija i pokušala da mu otme novac.

Taksista je prevezen u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu uz krivičnu prijavu.