Muškarac Z. K. (73) hitno je iz valjevske bolnice prebačen u beogradski Urgentni centar sa povredama opasnim po život! Kako Kurir saznaje, on je 14. februara pronađen u jarku kraj puta u selu Planinica kod Valjeva.

- Sumnja se da je muškarac doživeo saobraćajnu nesreću, odnosno da je pao sa električnog bicikla. On je upravljao biciklom i kretao se iz pravca Ravne Gore ka Struganiku. Pretpostavlja se da je na nizbrdici izgubio kontrolu nad električnim biciklom, koji se kretao prebrzo, i čim je izašao iz nepregledne krivine pao je - objašnjava naš izvor.

Prema rečima našeg izvora, Z. K. je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar u Valjevu.