Veliki požar izbio je u garaži saobraćajnog preduzeća "Lasta" u Mladenovcu, a jedan autobus potpuno je uništen u vatri.

Prema nezvaničnim saznanjima, plamen je zahvatio samo jedno vozilo, sa postojanjem opasnosti da se požar proširi i na ostale autobuse parkirane u neposrednoj blizini.

Brzom intervencijom vatrogasaca ogroman plamen je brzo stavljen pod kontrolu i savladan, čime je sprečena veća šteta.

Foto: Damir Dervišagić

Na mesto događaja odmah su stigle i policijske ekipe koje su obezbedile teren i započele uviđaj. Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je požar izazvan namerno. Policija je razgovarala sa mogućim svedocima, a preuzeti su i snimci nadzornih kamera koji bi mogli da rasvetle okolnosti ovog događaja.