Nakon prijave da se čula detonacija u parkiranom vozilu kod autobuske stanice u Banjaluci, pronađeno je beživotno telo.

Naime, policijskoj upravi Banjaluka oko 9.10 časova prijavljeno je da se čula detonacija u parkiranom vozilu u blizini Nove autobuske stanice u Banjaluci, rečeno je za RTRS iz PU Banjaluka.

Na lice mesta izašli su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave, a u vozilu su pronašli beživotno telo muškarca.

Uzrok smrti čoveka još uvek nije poznat.

Uviđaj kojim će rukovoditi dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilašta Banjaluka je u toku.

Kurir.rs/Alo

