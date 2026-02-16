Telo muškarca pronađeno je u parkiranom automobilu u Banjaluci
Hronika
NAĐENO TELO MUŠKARCA U AUTOMOBILU: Policija u Banjaluci primila poziv, pa zatekli horor
Nakon prijave da se čula detonacija u parkiranom vozilu kod autobuske stanice u Banjaluci, pronađeno je beživotno telo.
Naime, policijskoj upravi Banjaluka oko 9.10 časova prijavljeno je da se čula detonacija u parkiranom vozilu u blizini Nove autobuske stanice u Banjaluci, rečeno je za RTRS iz PU Banjaluka.
Na lice mesta izašli su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave, a u vozilu su pronašli beživotno telo muškarca.
Uzrok smrti čoveka još uvek nije poznat.
Uviđaj kojim će rukovoditi dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilašta Banjaluka je u toku.
Kurir.rs/Alo
