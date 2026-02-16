Hronika
KAMION SLETEO S PUTA, PREVRNUO SE I IZLOMIO Stravičan prizor na putu Kraljevo-Čačak, srča na sve strane! Formirane kolone, saobraćaj otežan (VIDEO)
Na starom putu između Kraljeva i Čačka danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je kamion, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se.
Prizor je stravičan, vozilo je gotovo u potpunosti uništeno, a delovi kamiona rasuti su pored puta. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano i usporeno, dok se vozila kreću u kolonama.
Za sada nije poznato da li u nezgodi ima povređenih, niti kako je došlo do iskliznuća kamiona sa puta.
Nadležne službe su na terenu i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom.
