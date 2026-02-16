Slušaj vest

Na starom putu između Kraljeva i Čačka danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je kamion, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se.

Prizor je stravičan, vozilo je gotovo u potpunosti uništeno, a delovi kamiona rasuti su pored puta. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano i usporeno, dok se vozila kreću u kolonama.

Prevrnuo se kamion na starom putu Kraljevo-Čačak Izvor: Kurir televizija/Vladimir Zajić

Za sada nije poznato da li u nezgodi ima povređenih, niti kako je došlo do iskliznuća kamiona sa puta.

Nadležne službe su na terenu i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.