Slušaj vest

Na starom putu između Kraljeva i Čačka danas je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je kamion, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se.

Prizor je stravičan, vozilo je gotovo u potpunosti uništeno, a delovi kamiona rasuti su pored puta. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano i usporeno, dok se vozila kreću u kolonama.

Prevrnuo se kamion na starom putu Kraljevo-Čačak Izvor: Kurir televizija/Vladimir Zajić

Za sada nije poznato da li u nezgodi ima povređenih, niti kako je došlo do iskliznuća kamiona sa puta.

Nadležne službe su na terenu i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJČICU (13) NA SAVSKOM VENCU, ŽIVOTNO JE UGROŽENA Od siline udarca je odbacio nekoliko metara
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaAUTOMOBIL UDARIO DETE KOD ŠKOLE Drama u Kragujevcu, maloletnik odmah prevezen u bolnicu!
whatsapp-image-20200321-at-10.40.02.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA LOZNIČKOM PUTU Automobil sleteo sa kolovoza, završio na krovu FOTO
hitna pomoć
HronikaAUTOMOBIL SE ZAKUCAO U DALEKOVOD I ONEMOGUĆIO SAOBRAĆAJ Težak udes u Šimanovcima: Vozila uništena, delovi svuda po putu FOTO
IMG_20251106_172138.jpg