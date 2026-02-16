Slušaj vest

Policija je uhapsila A. P. (46) zbog sumnje da je podmetnuo požar u garaži saobraćajnog preduzeća "Lasta" u Mladenovcu, u kojem je u potpunosti izgoreo jedan autobus.

Postoji sumnja da nije imao nameru da se zadrži na jednom vozilu, već da je planirao da zapali još autobusa koji su se nalazili u garaži. Za sada nije poznato šta je sprečilo osumnjičenog da to sprovede u delo.

Brza reakcija vatrogasnih ekipa sprečila je da požar izazove još veću štetu, te je lokalizovan u kratkom roku. Materijalna šteta je značajna, ali je, prema dosadašnjim procenama, zahvaljujući brzoj intervenciji izbegnuta daleko veća katastrofa.

Motiv podmetanja požara za sada nije poznat. Policija nastavlja rad na slučaju, ispituju se sve okolnosti, kao i eventualne veze osumnjičenog sa pomenutim preduzećem ili zaposlenim licima. Analiziraju se snimci sa nadzornih kamera i prikupljaju izjave svedoka, kako bi se utvrdila eventualna krivična odgovornost.