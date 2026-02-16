Slušaj vest

Goran Anđelić Makaza je na današnji dan, 2. februara 2025. godine, preminuo u Crnoj Gori, koji je važio za žestokog momka, a kog su mediji prozvali crnogorski Kristijan Golubović.

On je bio poznat u javnosti po neverovatnom broju pokušaja likvidacija koje je preživeo. Prema informacijama sa interneta, on je preživeo čak 9 sačekuša u kojima je 8 puta bio ranjavan. Dakle, po izbegnutim likvidacijama ovaj Baranin je bio svojevrsni šampion.

Devet puta pokušali da ga likvidiraju

Anđelić je prvi put bio meta 1990, kada je ranjen u pucnjavi kod nekadašnjeg hotela "Agava" a četiri godine nakon toga teško je ranjen u vatrenom obračunu u noćnom klubu "Torine" u Bečićima.

Tek što se oporavio, Makaza je 1995. godine ponovo ranjen. Tokom 1996. godine na njega je pucano iz automatske puške kod barskog lokala "Monsinjor”, kada je pukim čudom izbegao kišu metaka. U sledećem napadu nekoliko meseci kasnije, nedaleko od ovog lokala, pogođen je sa nekoliko metaka.

Novi pokušaj likvidacije "Makaze" usledio je 2000, na šetalištu kod barske marine, kada je sa još jednim mladićem ranjen. Uspeo je da preživi i pokušaj ubistva 2008. godine kada je na putu od Starog Bara do naselja Pečurice, na njega ispaljeno nekoliko metaka.

Anđelić je bez povreda preživeo i pucnjavu iznad gradske plaže u Baru, a bez povreda su tada prošli i njegovi prijatelji Ljubo Bigović i Milivoje Milović. Početkom 2016. godine je preživeo još jednu, devetu sačekušu. Makaza se dovezao do porodične kuće, ušao u dvorište i pošao prema svojim psima. Kada je u povratku krenuo ka ulaznim vratima, napadač je ispalio više hitaca od kojih ga je jedan pogodio u stopalo.

"Tokom ovih godina ukupno je pogođen sa 10 metaka, ali čelični Makaza je sve preživeo", navodi se na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

Anđelić, poznatiji kao Makaza, bio je poznat u medijima i kao crnogorski Kristijan Golubović.

Hapšen zbog zelenaštva

Bio je uhapšen 2018. godine zajedno sa suprugom u velikoj akciji crnogorske policije. Bračni par iz Bara uhapsila je policija u akciji Pirana zbog osnovane sumnje da da su počinili krivično delo zelenaštvo.

Njih dvoje su organizovali plasiranje novca uz kamatu na mesečnom nivou od 8 - 10 odsto što je inače deset puta veća kamatna stopa od one koje naplaćuju banke.

Anđelić, koji se inače retko pojavljivao i oglavašavao u javnosti, poslao je tada video poruku novinarima redakcije Balkan Info povodom hapšenja.

"Mene možete da zatvorite, ali mi ne dirajte porodicu", rekao je između ostalog.