Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. L. (68) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio sedam krivičnih dela prevara.

Osumnjičeni I. L. Foto: Mup

- Sumnja se da se on, u Novom Beogradu i Zemunu, starijim ženskim osobama koje je sretao na ulici predstavljao kao bivši kolega, govorio im da preko veza u PIO fondu može da pomogne da im se isplati razlika u penziji ili uveća penzija i zauzvrat im tražio da mu daju novac, što su one i učinile - saopšteno je danas iz MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Osumnjičeni I.L. Foto: Mup