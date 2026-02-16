Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. L. (68) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio sedam krivičnih dela prevara.

03.jpg
Osumnjičeni I. L. Foto: Mup

- Sumnja se da se on, u Novom Beogradu i Zemunu, starijim ženskim osobama koje je sretao na ulici predstavljao kao bivši kolega, govorio im da preko veza u PIO fondu može da pomogne da im se isplati razlika u penziji ili uveća penzija i zauzvrat im tražio da mu daju novac, što su one i učinile - saopšteno je danas iz MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

02.jpg
Osumnjičeni I.L. Foto: Mup

- Sumnja se da je veći broj građana oštećen na ovaj ili sličan način, pa policija poziva oštećene koji osumnjičenog prepoznaju sa fotografije da se jave u najbližu policijsku stanicu ili Dežurnoj službi PS Novi Beograd na brojeve telefona: 011/311-05-91 i 011/2797914 - dodali su iz Ministarstva policije.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN PREVARANT IZ KRUŠEVCA! Uzimao novac građanima za grejanje koje im nikada nije ugradio!
lisice-hapsenje.jpg
HronikaNOVOSADSKA POLICIJA TRAGA ZA OVIM ČOVEKOM! U pitanju je prevrant, ako ga vidite odmah pozovite ovaj broj (FOTO)
132132111.jpg
HronikaAKO JE I VAS PREVARIO, ODMAH SE JAVITE POLICIJI: Predstavljao se kao kurir Saša iz Smedereva, preuzimao pakete i zadržavao ih za sebe, OJADIO GRAĐANE (FOTO)
a.t.-1.jpg