Dve devojke starosti 22 i 19 godina privedene su zbog krađe autobusa sa parkinga jedne poznate privatne firme u Obrenovcu.

One se sumnjiče da su juče ukrale autobus koji je jutros oko četiri sata pronađen prevrnut u jarku u selu Piroman nadomak Obrenovca.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšenim devojkama je na teret stavljeno krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, za koje je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, a ukoliko je do neovlašćenog korišćenja vozila došlo provaljivanjem ili obijanjem vozila, kazna može da bude od šest meseci do pet godina zatvora, uz dodatnu novčanu kaznu.

Obe devojke su nakon saslušanja puštene na slobodu, a pisana im je krivična prijava u redovnom postupku.

Podsećamo, policija je razgovarala sa vlasnikom autobusa, koji je prijavio da na parkingu nema vozila.

Pripadnici policije su po prijavi izašli na lice mesta, gde su obavili uviđaj i prikupili tragove koji bi mogli da pomognu u identifikaciji počinilaca. U toku je intenzivna potraga za osobama koje se dovode u vezu sa ovim slučajem.

O događaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.