Tokom popodnevnih sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode, u tunelu Brančić, zbog koje je došlo do prekida saobraćaja na ovoj deonici.

Nakon sudara, uznemirujuće slike stižu upravo sa ove deonice, jer su pojedini vozači odlučili da ne stoje u koloni već da se okrenu i voze u suprotnom smeru do, pretpostavlja se, prvog isključenja.

- Scena koju smo videli je zaista šokantna. Vozači nisu hteli da čekaju i nekoliko vozila je krenulo u suprotnom smeru. Auta koja su im dolazila u susret su vozila sporije, pa su uspeli da stanu na vreme, ali svakako ovo je zaista nedopustivo šta rade - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Na vozače se apeluje da svoju vožnju obavljaju po propisima i da zbog nezgode u tunelu na izazivaju opštu opasnost u saobraćaju.

Još uvek nije poznato do kad će trajati obustava saobraćaja.

Kurir.rs/Rina

