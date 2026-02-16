VOZAČI NISU HTELI DA ČEKAJU, PA POTEZOM RIZIKOVALI ŽIVOTE!? Saobraćaj obustavljen zbog SUDARA, pojedini se poneli BAHATO: Haos na auto-putu "Miloš Veliki" VIDEO
Tokom popodnevnih sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode, u tunelu Brančić, zbog koje je došlo do prekida saobraćaja na ovoj deonici.
Nakon sudara, uznemirujuće slike stižu upravo sa ove deonice, jer su pojedini vozači odlučili da ne stoje u koloni već da se okrenu i voze u suprotnom smeru do, pretpostavlja se, prvog isključenja.
- Scena koju smo videli je zaista šokantna. Vozači nisu hteli da čekaju i nekoliko vozila je krenulo u suprotnom smeru. Auta koja su im dolazila u susret su vozila sporije, pa su uspeli da stanu na vreme, ali svakako ovo je zaista nedopustivo šta rade - rekao je za RINU jedan od očevidaca.
Na vozače se apeluje da svoju vožnju obavljaju po propisima i da zbog nezgode u tunelu na izazivaju opštu opasnost u saobraćaju.
Još uvek nije poznato do kad će trajati obustava saobraćaja.
