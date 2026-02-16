Slušaj vest

"Tog 9. februara sam se vraćala kući oko 15.30 sa posla preko pasarele, kada mi je neko prišao sa leđa i gurnuo me snažno. Nisam ga čula kako prilazi, ali kada sam se okrenula videla sam čoveka koji je danima unazad maltretirao ljude...", priča žena na koju je napadač sa Dorćola nasrnuo dan nakon što je pretukao ženu (74) i čoveka (60) u ovom naselju.

Kako kaže, Dorćol je danima bio u strahu sve dok nasilnik A.S. (47) po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije identifikovan i uhapšen. Kako kaže, on nije gledao na koga će nasrnuti zbog čega su svi bili u strahu i sa velikim oprezom su izlazili napolje.

- Dan pošto je pretukao dvoje komšija, ja sam se posle podne oko 15.30 sati vraćala kući sa posla. Čula sam da se mota u kraju, pa sam išla preko pasarele, međutim, on je bio tamo. Ja ga isprva nisam videla, on mi je prišao sa leđa i gurnuo me je snažno. Vrisnula sam i okrenula sam se da vidim ko je to, kada je on počeo da vrišti na mene. U tom trenutku sam ja vrisnula na njega, nakon čega je on otišao - priča nam ova žena.

Dorćol u strahu

- Svi smo izlazili sa oprezom i strahom. Nije nam bilo svejedno, posebno rano ujutru. Uvek smo gledali da neko bude sa nama na vezi dok ne dođemo do posla. Nismo ranije čuli za njega - kaže ona.

Komšinica sa kojom smo je zatekli kratko je dodala:

- Ovde su ljudi sa malom decom izlazili, on nije gledao koga će napasti. Bilo je jako neprijatno. Hvala Bogu da je uhapšen.

Ilustracija Foto: Marko Karović

Jezivi detalji napada

Podsećamo, muškarac A.S. (47) koji je uhapšen zbog sumnje da jepretukao slučajnu prolaznicu G.U. (74), a potom i muškarca (60) i njegovog psa, 8. februara oko 7 sati ujutru, divljao je po Dorćolu, zbog čega su se ljudi plašili da izađu iz kuća. Prema nezvaničnim informacijama,brutalno je tukao čoveka koji je srčani bolesnik i koji ga je upozoravao da je operisan i da može da ga ubije. Jezivo iživljavanje i divljanje osumnjičenog A.S. počelo je tog jutra oko 7 sati u Dunavskoj ulici naDorćolu, bez ikakvog povoda i razloga. Prišao je vozilu "audi A4" i krenuo da ga udara i šutira. Potom se, kako saznajemo, popeo na auto i krenuo da skače, te je automobil potpuno demolirao. U tom trenutku, kako saznajemo, ulicom je išla žena G.U. koja živi u blizini. Nasilnik je, kako se sumnja, skočio sa kola i bez ikakvog prethodnog razloga nasrnuo je na stariju ženu (74). -Prišao je starijoj ženi i pretukao je.Udario ju je pesnicom u slepoočnicuusled čega je žena pala na beton, na leđa. Zadobila je lake telesne povrede - kaže izvor upoznat sa slučajem. "Puši k**** i ti, debeli" Međutim,nasilnikse tu nije zaustavio.Krenuo je dalje Dorćolom i oko 7.20 sati je stigao do Ulice Braće Baruh, kada je naišao na još jednog slučajnog prolaznika. N.G. (60) je u tom trenutku šetao je psa. - Tada mu je osumnjičeni prišao, ponovo bez ikakvog povoda i razloga i rekao mu:"Puši k**** i ti, debeli",nakon čega je počeo pesnicama da ga udara u glavu.Nesrećni čovek je pao na zemlju, a A.S. je nastavio da ga udara pesnicama po glavi i telu i šutira. Žrtva mu je govorila da jesrčani bolesnik,da je operisao srce i da može da ga ubije. Međutim, to nije sprečilo A.S. da nastavi da ga udara - kaže izvor. Foto: RINA

Nasilnik nije poštedeo ni psa! Kako se dodaje,nasilnik je tada udarao i šutirao psa kojeg je kobno jutro šetao čovek kojeg je tukao. Prema nezvaničnim informacijama, tragediju je sprečio čovek koji je ovo nasilje video sa prozora.Izleteo je iz zgrade i zaustavio nasilnika. Pretučeni čovek hitno je prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu gde su mu konstatovaneteške telesne povrede. Odmah je alarmirana i policija koja je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu identifikovala i locirala osumnjičenog, koji je potom uhapšen. Prilikom saslušanja osumnjičeni nije želeo da iznosi odbranu. Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanjepritvorana osnovu člana 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.