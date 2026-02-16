Slušaj vest

U zajednič̣koj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević nedavno je uhapšen u Španiji.

Daniĉić i Gačević, podsetimo, sumnjiče se da su u noći izmedju 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Saviĉa, koji je bio reprezentativac Srbije.

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO ŠTA JE UBICA MMA BORCA URADIO KAD JE VIDEO POLICIJU Srbija tražila izručenje Vasilija Gačevića: Slučajno otkriće u istrazi odvelo ih na PRAVI TRAG
Vasilije Gačević, hapšenje
HronikaISPLIVALA FOTOGRAFIJA - POGLEDAJTE KAKO HAPSE OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Begunac iz Srbije napravio dramu, bacio se niz stepenice, pa napao policajce
Vasilije Gačević, hapšenje
HronikaUHAPŠENI ZBOG UBISTVA MMA BORCA PROMENIO LIČNI OPIS, A "PAO" DOK JE BACAO SMEĆE! Otkriveni svi detalji: Znaju ga kao Kabeza, a ovako je živeo u ilegali! (foto)
1949805 copy.jpg
HronikaPOČINJE POSTUPAK IZRUČENJA UHAPŠENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Lisice mu stavljene u Barseloni, čeka ga pritvor u Srbiji!
1949805 copy.jpg