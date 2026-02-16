Hronika
KURIR SAZNAJE! UHAPŠEN I DRUGI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MMA BORCA: Za njim se tragalo dve godine
Slušaj vest
U zajednič̣koj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.
Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević nedavno je uhapšen u Španiji.
Daniĉić i Gačević, podsetimo, sumnjiče se da su u noći izmedju 24. i 25. Februara 2024. na Dorćolu ubili Saviĉa, koji je bio reprezentativac Srbije.
Reaguj
Komentariši