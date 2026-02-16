Slušaj vest

U zajedničkoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Kako Kurir saznaje, Daničić je uhapšen u Beogradu.

Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji, a u početku se sumnjalo da se i Daničić nalazi u istoj državi. 

1949805 copy.jpg
Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije, MMA SAVEZ SRBIJE, Kurir

Detalji ubistva

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbijigde će odgovarati za teško ubistvo.

U noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića.

Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić su ga, nakon svađe sa Savićem, jurili ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem.

111.jpg
Foto: Printscreen

- Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle - podseća sagovornik i dodaje da su se od tada osumnjičeni Gačević i Daničić nalazili na međunarodnoj Interpol poternici Srbije. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOTKRIVENO ŠTA JE UBICA MMA BORCA URADIO KAD JE VIDEO POLICIJU Srbija tražila izručenje Vasilija Gačevića: Slučajno otkriće u istrazi odvelo ih na PRAVI TRAG
Vasilije Gačević, hapšenje
HronikaISPLIVALA FOTOGRAFIJA - POGLEDAJTE KAKO HAPSE OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Begunac iz Srbije napravio dramu, bacio se niz stepenice, pa napao policajce
Vasilije Gačević, hapšenje
HronikaUHAPŠENI ZBOG UBISTVA MMA BORCA PROMENIO LIČNI OPIS, A "PAO" DOK JE BACAO SMEĆE! Otkriveni svi detalji: Znaju ga kao Kabeza, a ovako je živeo u ilegali! (foto)
1949805 copy.jpg
HronikaPOČINJE POSTUPAK IZRUČENJA UHAPŠENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Lisice mu stavljene u Barseloni, čeka ga pritvor u Srbiji!
1949805 copy.jpg
HronikaKURIR OTKRIVA! OVAKO JE UHAPŠEN ODBEGLI VASILIJE GAČEVIĆ: Evo šta je odalo osumnjičenog za ubistvo Stefana Savića!
Stefan Savić Vasilije Gačević