U zajedničkoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako Kurir saznaje, večeras je uhapšen Marko Daničić, koji se sumnjiči da je pre dve godine učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića.

Kako Kurir saznaje, Daničić je uhapšen u Beogradu.

Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji, a u početku se sumnjalo da se i Daničić nalazi u istoj državi.

Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije, MMA SAVEZ SRBIJE, Kurir

Detalji ubistva

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji, gde će odgovarati za teško ubistvo.

U noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu došlo je do stravičnog ubistva MMA borca Stefana Savića.

Naime, dvojica osumnjičenih Vasilije Gačević i Marko Daničić su ga, nakon svađe sa Savićem, jurili ulicom, a zatim zverski 19. puta izboli nožem. Kada je Savić pao na trotoar ispred jedne firme nasilnicu su, kako se i moglo videti na snimcima sa nadzorne kamere, nastavili da ga šutiraju rukama i nogama, kao i da ga ubadaju nožem.

Foto: Printscreen

- Nakon uviđaja utvrđeno je da su se osumnjičene ubice nakon izvršenja krivičnog dela presvukle u jednom štek-stanu i da su nakon toga pobegle - podseća sagovornik i dodaje da su se od tada osumnjičeni Gačević i Daničić nalazili na međunarodnoj Interpol poternici Srbije.