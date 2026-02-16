Slušaj vest

Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića uhapšen je večeras u Grockoj, a sada se oglasio i Stefanov deda Radoš.

- Zahvalan sam službama koje su učestvovale u hapšenju osumnjičenih. Vreme je bilo da budu uhapšeni. Nama našeg Stefana ništa neće vratiti, ali neka njih stigne zaslužena kazna - rekao je za Radoš Savić, deda ubijenog Stefana Savića.

Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca Stefana Savića uhapšen je večeras u zajedničkoj akciji UKP i Višeg javnog tužilašta u Beogradu.

Podsetimo, Stefan Savić je ubijen na Dorćolu u februaru 2024. godine.

Nakon dve godine bekstva, osumnjičeni za njegovo ubistvo su uhapšeni.

Vasilije Gačević je nedavno uhapšen u Španiji, a tada se oglasio Stefanom deda:

- Laknulo mi je, naročito jer je on zverski ubijen bez razloga, nije bilo nikakvog sukoba ili svađe. Čuo sam da su oni prvo bili na Kosovu i Metohiji, pa da su odatle pobegli u Španiju, ali eto laknulo mi je - kratko je rekao Stefanov deda Radoš.