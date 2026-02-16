Dva automobila sudarila su se večeras na Autokomandi u Beogradu. Pričinjena je velika materijalna šteta, stanje učesnika za sada nije poznato
SUDAR DVE BESNE MAŠINE NA AUTOKOMANDI! Vozila razlupana, srča svuda po putu! (FOTO)
Večeras je došlo do sudara dva automobila na Autokomandi, u Beogradu.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" pričinjena materijalna šteta je ogromna, te su oba vozila izlupana od siline sudara.
Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok će više informacija biti saopšteno nakon uviđaja.
