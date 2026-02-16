Slušaj vest

Večeras je došlo do sudara dva automobila na Autokomandi, u Beogradu. 

Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" pričinjena materijalna šteta je ogromna, te su oba vozila izlupana od siline sudara. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok će više informacija biti saopšteno nakon uviđaja. 

Kurir.rs

