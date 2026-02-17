Prvo osnono javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je uhapšen muškarac zbog sumnje da je u Beogradu pretukao drugog muškarca i teško ga povredio.

- Obaveštavam vas da je povodom događaja od 16. februara 2026. godine u kojem je u Humskoj ulici u Beogradu, jedno lice zadobilo teške telesne povrede, određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati u odnosu na M.Ć. zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. U navedenom roku osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden kod postupajućeg javnog tužioca, nakon njegovog saslušanja tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.