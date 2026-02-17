Slušaj vest

Muškarac A.S. (47) uhapšen je zbog sumnje da je pre deset dana oko 7 sati ujutru pretukao slučajnu prolaznicu G.U. (74), a potom i muškarca N.G. (60) i njegovog psa. Čovek je divljao po Dorćolu, zbog čega su se ljudi plašili da izađu iz kuća. Prema nezvaničnim informacijama, brutalno je tukao čoveka koji je srčani bolesnik i koji ga je upozoravao da je operisan i da može da ga ubije.

N.G. kojeg je iz čista mira, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno pretukao A.S., govorio je za medije o napadu koji je preživeo, a koji je mogao biti koban po njega, a kako kaže, još uvek je u strahu da izađe iz kuće na ulicu.

Nesrećni čovek oporavlja se u svom domu od kada je zadobio teške telesne povrede dok je, kao i svakog jutra, bio sa psom u šetnji.

Foto: Printscreen/Google Maps

Prema njegovim rečima, samo što je izašao iz zgrade, začuo je nekog "manijaka kako viče po ulici "Puši k****", ali on nije preterano obraćao pažnju na njega.

- On je čuo vrata od zgrade kako su se zalupila, kada se on okrenuo ka meni i izgovorio mi: "Puši k**** i ti debeli". Bio je sa moje desne strane, ja sam se okrenuo na levo. On mi je prišao i rekao mi: "Šta hoćeš?!", a moja kuca je za to vreme lajala, galamila. On je pozvao lutalice koje su ga pratile i počeo da laje. Ja sam krenuo levo i samo sam mu rekao: "Dečko, niti sam ti šta radio, niti rekao, pusti me da idem svojim poslom". Krenuo sam levo i on je počeo otpozadi da me udara. Rekao sam mu: "Stani, stani, imao sam skoro operaciju srca, možeš da me ubiješ, jedva sam preživeo, sada treba da ideš na robiju zbog budale". On me je povukao, ja sam pao, on je krenuo da me šutira, pao sam na bok i govorio sam mu: "Stani, stani malo". Sve vreme sam držao ruke na grudima zbog operacije, govorio sam mu da sam operisao srce, na šta mi je on odgovorio: "Imam i ja srce" i onda me je šutnuo u glavu i polomio mi je i gornju i donju protezu, na šta mi je rekao da bacim te zube. Moj pas je lajao oko nas, tada je krenuo i njega da šutira - priča u jednom dahu napadnuti čovek.

Telo puno modrica

Čovek je zadobio više modrica po telu, na licu ima velike podlive, a ruke su mu skroz modre. Kako kaže, napadača nikada nije video u životu, niti ga poznaje. Kako se napadač zaustavio ne seća se tačno, jer kako kaže, bio je ošamućen od batina.

- Na ulici tog jutra nikog živog nije bilo. Znam da je prišao komšija sa terase, neko je pozvao policiju, dva dečka. Video sam policiju koja je zvala Hitnu pomoć - kaže on i dodaje:

- Bitno da nisam imao povredu grudnog koša, samo ovo po glavi.

Prema njegovim rečima, svi su uplašeni - ceo Dorćol.

- On je pretukao baku koja je išla da baci đubre. Žena ima četiri kopče po glavi. Mene je spasilo što sam držao ruke na grudima - kaže nam on.

Dan kasnije našao novu žrtvu

"Tog 9. februara sam se vraćala kući oko 15.30 sa posla preko pasarele, kada mi je neko prišao sa leđa i gurnuo me snažno. Nisam ga čula kako prilazi, ali kada sam se okrenula videla sam čoveka koji je danima unazad maltretirao ljude...", priča žena na koju je napadač sa Dorćola nasrnuo dan nakon što je pretukao ženu (74) i čoveka (60) u ovom naselju.

Kako kaže, Dorćol je danima bio u strahu sve dok nasilnik A.S. (47) po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije identifikovan i uhapšen. Kako kaže, on nije gledao na koga će nasrnuti zbog čega su svi bili u strahu i sa velikim oprezom su izlazili napolje.

Foto: RINA

- Dan pošto je pretukao dvoje komšija, ja sam se posle podne oko 15.30 sati vraćala kući sa posla. Čula sam da se mota u kraju, pa sam išla preko pasarele, međutim, on je bio tamo. Ja ga isprva nisam videla, on mi je prišao sa leđa i gurnuo me je snažno. Vrisnula sam i okrenula sam se da vidim ko je to, kada je on počeo da vrišti na mene. U tom trenutku sam ja vrisnula na njega, nakon čega je on otišao - priča nam ova žena.

Dorćol u strahu

- Svi smo izlazili sa oprezom i strahom. Nije nam bilo svejedno, posebno rano ujutru. Uvek smo gledali da neko bude sa nama na vezi dok ne dođemo do posla. Nismo ranije čuli za njega - kaže ona.

Komšinica sa kojom smo je zatekli kratko je dodala:

- Ovde su ljudi sa malom decom izlazili, on nije gledao koga će napasti. Bilo je jako neprijatno. Hvala Bogu da je uhapšen.