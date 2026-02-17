Slušaj vest

Apelacioni sud u Nišu preinačio je odluku niškog Višeg suda i zatvorsku kaznu za Filipa Petrovića (33) povećao sa osam na dvanaest godina.

Naime, Petrović je 9. maja prošle godine osuđen zbog ubistva radnika obezbeđenja UKC Niš Stefana Stefanovića (26) i teškog ranjavanja njegovog prijatelja Milana Cvetkovića, a na tu presudu žalili su se i odbrana i tužilaštvo.

Foto: Društvene Mreže

Istom odlukom Apelacionog suda smanjena je kazna sa tri na dve godine Milanu Cvetkoviću zbog nasilničkog ponašanja, a Andriji Petroviću je zbog istog dela izrečena kazna od 18 meseci zatvora.

Viši sud osudio ga je za dva krivična dela: ubistvo na mah i ubistvo na mah u pokušaju. Za prvo delo, okrivljeni je prvobitno dobio sedam, a za drugo tri godine zatvora.

Banalan motiv

Petrović je dobio ovu kaznu jer je, kako je sud utvrdio, pre tri godine prvo ubo i teško ranio Milana Cvetkovića (40), a potom i Stefana Stefanovića (26) koji ubod nije preživeo. Okrivljeni je 13. avgusta 2022. godine u kafiću "Proces" u Nišu nožem ubio Stefana Stefanovića, a njegovom drugu Milanu Cvetkoviću naneo povrede opasne po život jer ga je ubo u trbuh nakon čega je operisan.

Porodica ubijenog Stefana Strfanovića je nakon čitanja presude demonstrativno napustila sudnicu, uz tiho negodovanje i izražavanje nezadovoljstva izrečenom kaznom za okrivljenog.

Foto: M.S.

Prema ranijim rekonstrukcijama nemilog događaja i izjavama svedoka, tuči, a kasnije i ubistvu je kumovala banalna rasprava u kafiću u kom su bili okrivljeni i žrtve. Jedna devojka je, naime, te večeri prošla pored stola pokojnog Stefana, Milana i njihovog druga Andreja kada je oborila čašu, a tom prilikom je neko od njih trojice bio malo poliven vodom. Nakon toga njih trojica se nalaze u toaletu, gde napadaju okrivljenog Petrovića, i on zadobija povrede od tuče.