Slušaj vest

Marko Daničić, koji je po poternici koja je za njim bila raspisana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu MMA borca Stefana Savića, uhapšen sinoć u naselju Grocka, potpuno je promenio lični opist. On je, kako se vidi na prvim fotografijama posle njegovog privođenja pustio kosu i bradu, a značajno je povećao i telesnu masu.

Podsetimo, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Odseka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, posle višemesečne operativne obrade, uhapsili osumnjičenog koji je 10. feburara ove godine iz Hrvatske ušao u Srbiju i krio se do hapšenja. Za ulazak u Srbiju, kako je naveo ministar, koristio je ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj. 

Ovako sada izgleda uhapšeni za ubistvo MMA borca
Hapšenje Marka Daničića Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, njegov saučesnik Vasilije Gačević (25) nedavno je uhapšen u Španiji, a u početku se sumnjalo da se i Daničić nalazi u istoj državi.

Stefan Savić, MMA borac i reprezentativac Srbije ubijen je u noći između 24. i 25. feburara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu, u samomj centru Beograda. Dok su brutalno ubadali nožem mladića na sred ulice, slučajni prolaznik S. S. pokušao je da mu pomogne, ali su onda, kako se sumnja Daničić i Gačević napali i pokušali da ubiju i njega. 

Posle zločina, kako je Kurir pisao, pobegli su i izgubio im se svaki trag. 

vg.jpg
Vasilije Gačević Foto: Printscreen

Gačević je uhapšen 19. januara u Barseloni, a prema pisanju španskih medija, u iznajmljenom apartmanu krio se gotovo čtiri meseca, nakon što je u grad stigao u oktobru prošle godine. 

- Istraga je otkrila da je koristio lažni identitet. Istražitelji su najpre u bazi podataka pronašli osobu za koju su sumnjali da je reč o bliskom prijatelju osumnjičenog Gačevića, da bi se u međuvremenu ispostavila da se radi upravo o njemu - naveli su oni. 

Gačević se trenutno nalazi u pritvoru u Španiji i očekuje se njegovo izručenje Srbiji.

Ne propustiteHronikaMARKO UŠAO IZ HRVATSKE U SRBIJU KORISTEĆI LIČNU KARTU SVOG BRATA! Oglasio se MUP o hapšenju drugog osumnjičenog za ubistvo MMA borca Stefana Savića
Marko Daničić Stefan Savić
HronikaKURIR SAZNAJE! UHAPŠEN I DRUGI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MMA BORCA: Za njim se tragalo dve godine
Marko Daničić Stefan Savić
HronikaISPLIVALA FOTOGRAFIJA - POGLEDAJTE KAKO HAPSE OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Begunac iz Srbije napravio dramu, bacio se niz stepenice, pa napao policajce
Vasilije Gačević, hapšenje
Hronika"SUZE LIJU IAKO VREME PROLAZI, SVAKOG DANA IDEMO NA GROB, POKUŠAVAMO DA ŽIVIMO" Strašna ispovest oca ubijenog Stefana: Koliko znam, ubice se kriju OVDE
3824488-111-edit-copy.jpg