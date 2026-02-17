Kolekcionar B.O. ranjen je u podrumu svog doma dok je pokazivao poznaniku oružje koje čuva
DRAMA KOD SMEDEREVSKE PALANKE! PRIJATELJA RANIO IZ PIŠTOLJA ZA UBIJANJE STOKE: Upucao kolekcionara u podrumu, hteli sve da zataškaju!
Policija iz Smederevske Palanke uhapsila je jednu osobu jer je nehotice iz pištolja za ubijanje stoke ranio B.O. iz sela Šetonja.
Kako mediji tvrde, B.O. je kolekcionar vrednih predmeta, a muškarac koji ga je ranio je došao da vidi šta sve B.O. ima u svojoj kolekciji koju drži u podrumu kuće.
Uzeo je pištolj za ubijanje stoke, ne znajući da je u cevi metak. Pištolj je opalio i tom prilikom B.O. ranio u šaku i nogu.
Kako se sve dogodilo slučajno, odlučili su da ne prijave policiji slučaj, ali su B.O. odvezli u bolnicu gde je policija muškarca koji ga je upucao uhapsila po službenoj dužnosti.
Slučaj vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani.
