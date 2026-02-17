Slušaj vest

Policija iz Smederevske Palanke uhapsila je jednu osobu jer je nehotice iz pištolja za ubijanje stoke ranio B.O. iz sela Šetonja.

Kako mediji tvrde, B.O. je kolekcionar vrednih predmeta, a muškarac koji ga je ranio je došao da vidi šta sve B.O. ima u svojoj kolekciji koju drži u podrumu kuće.

Uzeo je pištolj za ubijanje stoke, ne znajući da je u cevi metak. Pištolj je opalio i tom prilikom B.O. ranio u šaku i nogu.

Kako se sve dogodilo slučajno, odlučili su da ne prijave policiji slučaj, ali su B.O. odvezli u bolnicu gde je policija muškarca koji ga je upucao uhapsila po službenoj dužnosti.

Slučaj vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani.

Ne propustiteHronikaAUTOM POKOSIO ŽENU NA PEŠAČKOM PRELAZU I POBEGAO! Muškarac (51) uhapšen u Smederevskoj Palanci: Povrđeena zbrinuta u Opštoj bolnici
IMG_20250509_221126.jpg
Hronika"ŽIVOT JE STAO 25. JUNA! MILION PITANJA, ALI BEZ ODGOVORA!" Majka bebe koja je preminula pre 20 dana u Smederevskoj Palanci oglasila se potresnom porukom
1561652.jpg
HronikaOVO JE PREMINULA BEBA STARA 7 MESECI! Porodica neutešno tuguje za nasmejanom devojčicom "MALO MOJE, NEDUŽNO ČEDO... VOLE TE MAMA I TATA"
1561652.jpg
HronikaGORELA PORODIČNA KUĆA U SMEDEREVSKOJ PALANCI: Eksplozija "najavila" požar - jedna žena povređena (VIDEO)
Screenshot 2025-06-04 150541.jpg
HronikaU TORBICI IMAO PIŠTOLJ SA 8 METAKA I PRIGUŠIVAČEM: U Smederevskoj Palanci uhapšen suvozač iz "micubišija", a za volanom bio drogirani mladić!
455.jpg