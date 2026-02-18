Slušaj vest

I nakon 18 punih godina Novi Sad nije zaboravio jezivu nesreću koja je odnela osam života.

Osam mladih ljudi nastradalo je u požaru koji je izbio u kafiću "Laundž" u Novom Sadu, a njihova porodica, prijatelji i sugrađani tim tragičnim povodom svake godine polažu cveće ispred spomen-ploče koja se nalazi ispred pasaža u Zmaj Jovinoj ulici.

Brat i sestra, Miloš (19) i Mirjana (23) Pekić, Milena Kolundžić (23), Branka Saković (23), Boris Bjekić (23), Dušica Kulaš (23), Marija Gavrančić (23) i Vladan Dragović (22) - imena su tragično nastradalih u požaru koji je izbio 17. februara 2008. Skokom kroz prozor sigurne smrti spasili su se mladić i devojka.

Za izazivanje požara Miloš Malešev iz Novog Sada osuđen je na 12 godina zatvora, suvlasnici lokala Tamaš Kolar i Srđan Bovan na po sedam godina, a Bojan Kulačanin, zbog pomaganja Milošu Maleševu, na dve godine zatvora.

Istragom je utvrđeno da je mladić Miloš Malešev tada star 20 godina, pod dejstvom alkohola izazavao požar na stepenicama. Alko-testom kojem je podvrgnut nakon tragedije, navodno, izmerio mu je 3,2 promila alkohola u krvi. Utvrđeno je da je podmetnuo požar i to kao nezadovoljni gost koji je prethodno izbačen iz kafića. Vatra se brzo proširila i gosti lokala nisu mogli da izađu iz gornjeg dela objekta. Ostali su zarobljeni.

- Kobne večeri okrivljeni Malešev i Kalučanin bili su zajedno u kafiću. Nakon incidenta Malešev je zapalio jamboliju kojom je bio obložen zid iznad stepeništa. Vatra se brzo proširila i mladi koji su bili u potkrovlju nisu mogli da se spasu i pored brze reakcije vatrogasaca. Sedam tela je tada izneto u crnim kesama, dok je troje mladih prevezeno u novosadski Klinički centar, ali je usled teških povreda jedna osoba sutradan preminula - podseća izvor.

Na desetu godišnjicu tragedije za medije se oglasio i neutešni otac koji je u požau izgio i sina i ćerku, Miloša i Mirjanu Pekić.

- Prolazim često tom ulicom. Kad god mi je teško odem u Zmaj Jovinu ili na groblje. Supruzi je teže, jer radi u vrtiću. Ona je vaspitačica i stalno je sa decom. Inače, često se viđamo sa roditeljima poginule dece. Sa Brankinom majkom idemo na groblje, svake nedelje - rekao je tada Pekić.

Na osnovu Zakona o amnestiji donetog 2012, Maleševu je smanjena kazna na devet godina zatvora, Kolaru na pet godina i tri meseca, a isto toliko dobio je i Bovan. Malešev, Kolar i Bovan bili su obavezni da porodicama poginulih isplate po milion i po dinara za duševnu bol.

