Slušaj vest

Nišlija Milan D., koji se sumnjiči da je planirao da ubije sada pokojnog Slobodana Šaranovića, izručen je iz Srbije u Crnu Goru posle čega mu je određen pritvor. Kako prenosi portal Dan, on je u petak saslušan u Višem sudu u Podgorici.

- U Višem sudu u Podgorici saslušan je okrivljeni M.D., kom je krivično vanraspravno veće, nakon saslušanja, odredilo pritvor zbog opasnosti od bekstva i određeno je da isti ima trajati do dalje odluke suda. Okrivljenom se stavlja na teret krivično delo stvaranje kriminalne organizacije - potvrdila je za ovaj crnogorski dnevnik Ivana Vukmirović, samostalna savetnica za odnose s javnošću podgoričkog Višeg suda.

Prema navodima optužnice, Milan D. se tereti da je trebalo da ubije Šaranovića po nalogu sada pokojnog Alana Kožara. Kako se sumnja, Kožar je u decembru 2016. u Baru, s umišljajem podstrekao Milana D. na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo. U optužnici piše da ga je umišljajno naveo da na podmukao način i iz koristoljublja ubije Šaranovića, obećavši mu da će za to dobiti stan u Srbiji i 100.000 evra, kao i da će mu, ako bude otkriven, biti plaćen advokat i troškovi.

1/13 Vidi galeriju Alan Kožar i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva

Kožar, koji je ubijen u julu 2020. na grčkom ostrvu Krf se teretio da je tokom 2016. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji je pripadnik postao Nišlija. Pokojni Kožar, koji je važio za jednog od vođa škaljarskog klana se, kako se navodi, u decembru 2016. sastao sa Milanom D. i navodno mu predao „glok“ sa 15 metaka i mobilni telefon i dao uputstvo da ubije Šaranovića.

- Međutim, kada se Nišlija, koji je čekao Šaranovića, susreo sa njim, odlučio je da ne puca. Prišao mu je, predao pištolj i telefon i priznao da je dobio zadatak da ga likvidira. Međutim, nije rekao ko je nalogodavac, a Šaranović je odmah otišao u policiju - naovode oni.

Milanu D. se, inače, sudilo u Crnoj Gori, ali je nakon ukidanja pritvora postao nedostupan crnogorskim državnim organima.

Tri meseca kasnije, u martu 2017.godine, Šaranović je ubijen ispred svoje kuće u Budvi.

Nišliju, koji se vratio u Srbiju, privela je policija i on je navodno tada na saslušanju priznao da je on muškarac kog je Šaranović prijavio, ali je tvrdio da nije imao nameru da ga ubije.

- Ja sam taj kog je Šaranović prijavio policiji. Ništa od onoga što je rekao nije tačno. Naprotiv, zadatak mi je bio da pazim na njega, a kada sam mu saopštio da to više ne želim da radim, proterao me je iz Crne Gore uz pretnje da više ne smem da se vratim, a onda to predstavio kao pokušaj atentata. Nemam nikakve veze s njegovim ubistvom - rekao je, kako je za Kurir tada otkrio izvor upoznat sa istragom Nišlija, pošto je saslušan u policiji u Srbiji.

Dinić je tada navodno ispričao i da je s roditeljima živeo u zgradi preko puta Šaranovićeve u Budvi i da mu je pokojni jednog dana prišao na ulici.

- Ponudio mi je mesečnu platu od 500 evra. Kada sam ga pitao šta treba da radim, odgovorio mi je da mi je zadatak da pazim na njegovu zgradu i automobil i da mu javljam ukoliko primetim nešto sumnjivo. Pristao sam - rekao je prema nezvaničnim informacijama.

Međutim, kako je izjavio, njegova majka je pronašla pištolj koji mu je dao Šaranović i posle žestoke svađe u kući, navodno je odlučio da prestane da radi za ubijenog.

- Kad sam mu to saopštio, bio je jako ljut, rekao je da njemu „niko ne može tek tako da da otkaz“. Uzeo mi je mobilni telefon i pištolj, odvezao me na autobusku stanicu i poručio mi da se ne vraćam u Crnu Goru. Rekao mi je tada da neko može da prestane da radi za njega kad on tako odluči ili kad umre - ispričao je navodno tada Milan D.