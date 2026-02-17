Slušaj vest

U beogradskom naselju Mirijevo odigrala se drama u jednoj samoposluzi kada je došlo do sukoba između dva kupca.

Naime, dr Marko Nestorović tvrdi da je napadnut od strane jednog mladića, jer mu se nije dopao način na koji razgovara sa radnicom koji, po njemu, nije bio sporan. Kako objašnjava, sve se dogodilo u redu za suhomesnate proizvode, dok je čekao da mu zaposlena iseče kulen koji je tražio.

- Zamolio sam radnicu da mi iseče proizvod koji sam kupovao, kulen, na deblje komade, što je izrevoltiralo mladića koji je stajao iza mene u redu. Krenuo je da mi se unosi u lice, viče, vređa i naziva me pogrdnim imenima. Vikao je da maltretiram ženu i pitao da li znam za koliko malu platu ona radi?! Bilo je mnogo ljudi oko nas, ali niko nije reagovao. Ja sam krenuo da tražim šefa smene i obezbeđenje i u strahu ih zamolio da pozovu policiju, ali su oni to odbili da urade - prepričava incident dr Nestorović.

Ilustracija, market Foto: Shutterstock

"Izbacio me je napolje"

Kako dalje objašnjava naš sagovornik, u jednom trenutku ga je mladić i izbacio iz supermarketa.

- Mladić me je izbacio napolje iz marketa i vikao da se gubim odatle,dok su prolaznici začuđeno posmatrali. Krenuo sam da bežim ka svojoj kući i pozvao policiju. Pripadnici policije su ubrzo došli kod mene i službenicima sam dao izjavu, a oni su se potom uputili u prodavnicu - kaže sagovornik i dodaje da obezbeđenje nije reagovalao ni nije učinilo ništa da ga zaštiti.

Kako je istakao, Marko nema nameru da ćuti na nasilje.