Pripadnici policije tragaju za vozačem taksija koji je u nedelju, u ulici Gospodara Vučića u Beogradu, izazvao incident u kojem je povređen radnik JKP „Gradska čistoća“ Z. M. (20).

Incident se dogodio dok je mladi radnik obavljao svoje redovne radne zadatke. Prema nezvaničnim informacijama, taksista je automobilom naleteo na Z. M. i udario ga u predelu noge. Međutim, umesto da se zaustavi i pruži pomoć, usledio je još brutalniji scenario.

Nakon kontakta vozilom, vozač je izašao napolje i verbalno napao radnika. U jednom trenutku je potegao i nož na njega“, navodi izvor blizak istrazi.

Osumnjičeni taksista je pobegao sa lica mesta neposredno pre nego što je patrola policije stigla na adresu. Povređeni mladić je hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali telesne povrede i ukazali neophodnu pomoć.

Policija intenzivno radi na identifikaciji NN lica koje je upravljalo taksi vozilom i utvrđivanju svih okolnosti ovog napada, a očekuje se da će snimci sa nadzornih kamera u ulici Gospodara Vučića pomoći u lociranju nasilnika.

