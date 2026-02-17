Slušaj vest

Službenici Uprave policije podneli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv M.M., poreklom sa Kosova, koji se sumnjiči za krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

- Preduzimajući kontinuirane aktivnosti u cilju suzbijanja krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala i identifikacije lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem ove vrste dela, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti ‘Centar’, Odeljenja bezbednosti Podgorica, sproveli su aktivnosti iz svoje nadležnosti i podneli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv jedne osobe - saopštila je policija.

Naime, za krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju sumnjiči se M.M. (35)

- On je, kako se sumnja, krivično delo koje mu se stavlja na teret izvršio tako što je u dužem vremenskom periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posedovao fotografije nedozvoljenog sadržaja na kojima se nalaze maloletna lica - stoji u saopštenju UP.