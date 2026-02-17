Krov koji se urušio usmrtio je čoveka koji je ostao zarobljen u ruševini
Hronika
UŽAS KOD ZAJEČARA, URUŠIO SE KROV ŠUPE, IMA MRTVIH: Teška nesreća dogodila se oko podneva, na terenu i vatrogasci!
U selu Grljan u blizini Zaječara danas se dogodila jeziva nesreća, kada se urušio krov šupe i usmrtio jednu osobu, potvrđeno Kuriru.
Nesreća se dogodila u 12.25 časova, a intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zaječar, četiri vatrogasca-spasioca sa vozilom.
Naime, pripadnici vatrogasno-spasilačke službe su odmah izašli na lice mesta po dojavi i zatekli lice bez svesti koje su meštani pre dolaska ekipe oslobodili iz ruševina.
Nažalost, kako je potvrđeno Kuriru, ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt osobe.
