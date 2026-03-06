Slušaj vest

Žene koje su svoje partnere ubile u samoodbrani, podelile su svoje svoje priče o dugogodišnjem zlostavljanju koje su trpele. Osuđene su na višegodišnje kazne zatvora. Da li su one kriminalci ili žrtve -- uspele da prežive tako što su pravdu uzele u svoje ruke? Zašto nisu mogle da napuste nasilnika? Da li im je neko pomogao da izadu iz nasilne veze? Šta ih čeka posle zatvora?

Za youtube kanal "Helsinški odbor u Srbiji" žene koje su ubile svoje partnere u samoodbrani i sada su zatvorene, želeći da ostanu anonimne, podelile su svoje priče.

- 7 meseci me nije puštao van kuće, on je bio stražar, doneo je unutra jednu kofu i tu sam vršila i malu i veliku nuždu. Ja sam za to vreme bila trudna - rekla je jedna od žrtava.

Kako je navela, muž je tada nije puštao ni da izađe na svež vazduh tokom trudnoće.

Foto: Shuitterstock

Nisu smele da vide porodicu

Nakon što je kidnapovao naterao je i da se uda za njega, muž je jednu od naših sagovornica tukao i maltretirao celog života, ubila ga je nakon 50 godina braka

- Radila sam u bolnici, tada je komšinica dotrčala do mene i rekla mi "hajde brzo, onaj manikaj davi tvog sina" ja sam došla i zatekla sve pobacano u kući i sinov doručak, a sin je sedeo dole, nije mogao ni da ustane bio je sav poplaveo jer ga je davio i udarao muž - rekla je ona.

Ove žene su iz straha ćutale, nalazile su se u položajima pokorne žrtve, nasilnici su im zabranjivali da se vide sa svojim porodicama i nakod dugog vremena neminovno gube samopouzdanje.

- Nisam smela ni da pogledam kroz prozor, pitao bi me u koga gledam, ja kažem "nikoga" i da gledam na primer da li sija sunce. Nakon toga on je preko prozora sa ekserima stavio ćebiće - rekla je sledeća žrtva koja je takođe želela da ostane anonimna.

Nakon toga, kako kaže. nije mogla ali ni smela ni da gleda kroz prozore.

- Niko nije smeo ni telefonom da me zove, ako mi stigne poruka od koleginice ili od rođaka, to je bilo redovno lomljenje telefona, dobijala sam i batine kada bi me neko pozvao ili kada bih 5 minuta zakasnila kući sa posla, morala sam da pitam za dozvolu da posetim i rođenu sestru, nekada me ne bi ni pustio - objasnila je još jedna žena koja je ubila muža da bi se spasila.

Foto: Shutter

Zašto ostaju sa nasilnicima

Ove žene su trpele i ekonomsko ucenjivanje, morale su da mole muževe za novac ali oni ih nisu ni puštali da rade kako bi imale za sebe.

Mnogi se pitaju zašto ove žene nisu napustile svoje mučitelje. Na to pitanje odgovorila je Tijana Rolović, sociološkinja.

- Postoje razni razlozi, istraživanja su pokazala da je veći broj žena koje su ekonomski samostalne uspeo da napusti nasilnike, dok sa druge strane one koje su ekonomski zavisne ređe uspevaju - objasnila je Rolović.

Jedna starija žena je rekla da je muž bio normalan prema njoj sve dok je radila i kopala po njivi, kada se povredila rekao joj je da može da ide. Kako kaže, njoj je sva porodica koju je imala bila mrtva, ona nije bila školovana i nikada nije radila, nije imala gde da pobegne.

- Mi imamo zakon koji kaže da je nasilje u porodici krivično delo i kao takvo nikako ne može biti privatni problem. Policajci ranije nisu hteli uopšte da se mešaju ili da reaguju, to je bila njihova reakcija. Sad po službenoj dužnosti moraju da reaguju na sve slučajeve i tu postoji neka nada - rekla je Rolović.

Kurir.rs