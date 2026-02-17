Slušaj vest

U selu Grljan kod Zaječara danas se dogodila jeziva nesreća, kada se urušio krov šupe i usmrtio jednu osobu. Komšije su, kako saznajemo, u šoku zbog nezapamćene tragedije koja je zadesila nesrećnog muškarca i to ispred kuće u kojoj je živeo sa suprugom.

- Ja živim na tri kuće od njih, ali nisam videla nesreću - rekla nam je komšinica, pa nastavila:

Ilustracija/Arhivska fotografija Foto: Ilustracija, Stefan Stojanović

- To je krov od komšijine šupe. Šupa ni nije u njegovom dvorištu, ali je blizu međa, ograda. Kao neka terasa izgleda. Nije mi jasno kako je tako odjednom moglo sve da popusti, valjda od snega koji je napadao baš danas. Velika tragedija, on je bio divan čovek, imao je malo više od 70 godina, živeo je sa ženom, ona je bila u kući kada se nesreća dogodila. Eto, sada je ostala sama. Kakva je to sudbina, da čovek pogine u svom dvorištu...

Komšinica kaže da je nastradali muškarac otišao po drva, a kako se dugo nije vratio, njegova supruga je izašla da ga potraži.

- Otišao je da donese drva za ogrev i više se nije vratio, a supruga njegova je primetila da ga dugo nema i kada je izašla, zatekla ga je mrtvog. Došla je i policija, kao i Hitna pomooć i vatrogasci, ali nije bio živ, ubilo ga je na mestu. Čula sam da su neki ljudi došli da pomognu, mada nema ovde ni ko da vam pomogne, kuća ima, ali ljudi ne, proredilo se stanovništvo. Dobro je da su se baš tad našli tu, šta bi žena sama radila? Pa i vlasnici te šupe žive u inostranstvu, oni samo ponekad dođu, ne znam ni da li su trenutno tu. Čini mi se da su u srodsvu čak sa natradalim - rekla nam je ona.

Vatrogasci intervenisali

Podsetimo, nesreća se dogodila danas u 12.25 časova, a intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zaječar, četiri vatrogasca-spasioca sa vozilom.

Naime, pripadnici vatrogasno-spasilačke službe su odmah izašli na lice mesta po dojavi i zatekli lice bez svesti koje su meštani pre dolaska ekipe oslobodili iz ruševina.