Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su presretačem vozača automobila marke "reno" P. G. (74) iz okoline Zrenjanina, koji se na putu između Stajićeva i Perleza, vozio 110 kilometara na sat preko ograničenja, saopšteno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Kako se navodi u saopštenju policije, P. G. se kretao vozilom brzinom od 150,8 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje 40 kilometara na čas.

- Vozač se tereti za delo nasilnička vožnja i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava - navodi se u saopštenju PU Zrenjanin.

Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, kao i da prilagode vožnju uslovima na putevima, zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

- Poštovanje saobraćajnih propisa, držanje bezbednog odstojanja, izbegavanje naglih manevara i dodatni oprez ključni su za bezbednost svih učesnika u saobraćaju - naveli su iz USP.

Kurir.rs/Telegraf

