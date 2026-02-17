U automobilu koji je sleteo u vodi bio je samo vozač, koji je uspeo sam da izađe, tako da je prošao bez povreda
PRVE SLIKE S ADE HUJE! Pogledajte kako vatrogasci-spasioci izvlače auto koji je sleteo u reku! (foto)
Nakon što je automobil danas sleteo u reku na Adi Huji u Beogradu, intervenisalo je 12 vatrogasaca-spasilaca, a vozač je spasen!
Kako saznajemo, prava drama se odigrala u blizini restorana "Vagner", a na svu sreću povređenih nije bilo.
Spasioci na Adi Huji Foto: Kurir
- Na lice mesta intervenisalo je 12 vatrogasaca-spasilaca. Prema izjavi vozača, u vozilu je u trenutku nesreće bio samo on i sam je napustio vozilo - rekao je naš izvor i dodao da nadležni trenutno na terenu obavljaju uviđaj.
