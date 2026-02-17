Slušaj vest

Optuženi Slobodan Kašćelan kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da nema veze sa likvidacijom Damira Hodžića i Adisa Spahića sredinom oktobra 2020. godine u Spužu, te da on, „zajedno sa još jednim okrivljenim u ovom predmetu, Vladimirom Vučkovićem, nevin leži u zatvoru“.

Time je, nakon više uzastopnih odlaganja, počelo suđenje kriminalnoj grupi koju je, prema sumnjama Tužilaštva, formirao odbegli Kotoranin Radoje Zvicer.

Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan Foto: Privatna Arhiva, Public

Ročište je započelo čitanjem optužnice koju potpisuje specijalni tužilac Zoran Vučinić, u kojoj se, između ostalog, navodi da je odbegli navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao organizator, krajem jula i u drugoj polovini avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku naredio da se pronađu i otmu, a potom i ubiju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije Milo Radulović i Damir Hodžić.

Adis Spahić, Mile Radulović Kapetan i Damir Hodžić Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

Sa druge strane, Kašćelan u potpunosti negira navode optužnice.

– Nije istina ovo što je tužilac pročitao danas. Nikad u životu nijesam imao ni kriptovani telefon, ni kriptovanu karticu – kazao je optuženi Kašćelan.

Podsećamo, na optužnici, pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka, nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

Ovi optuženi su, prema sumnjama tužilaštva, imali različite uloge u logistici i prikrivanju tragova ovih zločina.

Kašćelan je, na konstataciju tužioca Vučinića da nema pitanja za njega, prokomentarisao: „Treba da me pita, s obzirom na to kakvu je optužnicu podigao“.

Na pitanje advokata kazao je da je u prijateljskim odnosima sa Mersudinom Čolakovićem i naglasio da od njega „nikada nije tražio da nešto prebaci preko granice“.

Optuženi Vladimir Vučković je u svojoj odbrani istakao da se zbog dve reči – “Čistim put” – nalazi u pritvoru.

– Ja ne znam đe je Stanjevića rupa, ljudi moji, čak i da mi dijete izvedete pred streljački vod, ne bih znao đe je to. Ne zanima me više ni moj život, zanima me samo istina, tvrda i nesalomiva – da moje dijete zna da mu otac nije zlikovac – rekao je Vučković.

Ponovio je da “nije prirodno da zbog dvije riječi, ma čije one bile, završe na ovako stravičnoj optužnici”.

– Osjećam se kao na Golom otoku. Radio sam kod Slobodana Kašćelana kao obezbjeđenje, što je častan posao. Tražim da me ovog momenta pustite da idem kući, ne mogu da prihvatim da zbog dvije neprovjerene riječi budem skoro pet godina u pritvoru – istakao je, između ostalog, on.

Okrivljeni Stevan Kraljević negirao je krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

– Ove ljude ne poznajem, dio njih sam upoznao u Istražnom zatvoru – precizirao je Kraljević.

Deo optuženih, među kojima su Zoran Kažić, Blagoje i Dejan Gašić, Davor i Nikša Perović, nisu mogli da iznesu odbranu na današnjem ročištu jer nisu mogli da pregledaju Skaj materijal preko CD-a u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Pored toga, sudsko veće kojim predsjedava sudija Nikola Boričić odbilo je zahteve o ukidanju pritvora koje su podnijeli advokati optuženih Kašćelana, Vučkovića, Bešovića, Garovića i Ljumovića.

Veće je potvrdilo stav zastupnika optužbe da i dalje stoje razlozi zbog kojih je određen i produžavan pritvor okrivljenima i tako odbacilo predloge odbrane da se njihovi branjenici brane sa slobode.