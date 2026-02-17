Slušaj vest

U beogradskim naselju Karaburma na keju Ada Huja, gde je automobil marke “alfa romeo 110” sleteo u reku, trenutno sve vrvi od policije i vatrogasaca-spasilaca koji rade naizvlačenju vozila iz vode.

1/9 Vidi galeriju Akcija izvlačenja vozila iz Dunava na Adi Huji Foto: Petar Aleksić

Kako saznajemo, u vozilu se nalazio samo jedan muškarac, vozač automobila, koji je neposredno pre nego što je automobil sleteo u Dunav, uspeo da otvori vrata i izađe iz vozila.

Dramu je iz restorana posmatrao jedam muškarac, koji je za Kurir otkrio sve detalje.

Očevidac saobraćajke na Adi Huji Izvor: Kurir

- Sedeo sam u restoranu kada sam video kako auto uleće u Dunav. Kada je bio dole, tik pored reke, vozač je uspeo da izleti, izleteo je malo pre nego što su kola upala u vodu. Možda je vozač malo bio mokar i to je sve. Policija je odmah dosla, Hitna pomoć takođe. Čovek je živ i zdrav, koliko sam čuo nije povređen - rekao nam je očevidac.

Rečna policija, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke ekipe intezivno rade na izvlačenju vozila iz reke.

- "Alfa romeo" je skroz potonuo, ne vidi uopšte... Prava je sreća da je vozač uspeo da ostane pribran i da je uspeo da izađe, inače ko zna kako bi se ovo završilo. Reka je hladna, dubina velika, a vozilo je bzo potonulo skroz - komentarišu očevici.

Foto: Petar Aleksić

Takođe, utvrđuju se sve okolnosti nesreće.