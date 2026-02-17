Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Kuršumlije, na magistralnom putu Niš- Priština, povređen je muškarac. Nakon što mu je ukazana pomoć na licu mesta, prevezen je u Opštu bolnicu Prokuplje. Kako samo saznali, on je bio vozač u jednom od dva automobila koja su su se sudarila.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač jednog automobila je zaspao u vožnji, pa je tako izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drugi automobil kojim je upravljao povređeni.

-Pacijent B.M. (54) iz Niša primljen je u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja ZC Prokuplje. Upućen je iz Kuršumlije zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi prilikom povratka sa posla. Povređen je kao vozač putničkog vozila. O događaju je obavešten MUP- saopšteno nam je u Opštoj bolnici Prokuplje.