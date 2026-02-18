Slušaj vest

Posle proslave Dana zaljubljenih, u noćnim satima 15. februara 1997. godine, na parkingu ispred "Kluba književnika" u Francuskoj ulici u Beogradu broj 7 začuli su se rafali!

Pre 28 godina u automobilu "reno espas“ zatečeni su mrtvi Rade Ćaldović Ćenta i njegova devojka, novinarka i voditeljka Maja Pavić.

Foto: Privatna Arhiva

Ko je bio Ćenta?

Rođen je 1950. godine u Beogradu na Zvezdari kao drugo dete u porodici Ćaldović od oca koji je bio vozač u policiji i majke domaćice. Imao je i dva brata, starijeg i mlađeg. Sredinom 60-ih godina on prelazi sa porodicom da živi u Zemun i tada upoznaje Ljubomira Magaša odnosno Ljubu Zemunca. U početku su se nalazili na igrankama koje su u to vreme bile u Zemunu. Bili su neprijatelji i nisu se slagali, da bi se kasnijim druženjem oni dobro upoznali i postali su odlični prijatelji.

Maja Pavić Foto: Youtube Screenshot

Ćenta je kao maloletnik počeo da se bavi kriminalom. On je 1967. godine, obuhvaćen optužnicom za krivično delo silovanje zajedno sa Ljubom Zemuncem i Zoranom Milosavljevićem Robijom zbog silovanja devojke. Za to delo osuđen je Ljubomir Magaš koji je dobio kaznu zatvora, a ostala dvojica su oslobođeni svih optužbi usled nedostatka dokaza.

To su mu bili počeci u kriminalnom svetu. Nakon toga on odlazi u Italiju i tamo počinje da vrši oružane pljačke zlatara. Godine 1971. u jednoj od pljački biva uhapšen, a nakon toga je i osuđen na tri godine zatvora. Do 1974. godine je bio u Italiji, a osamdesetih prelazi u Nemačku. Tamo je radio reketiranje kockarskih klubova gde je uhvaćen od strane nemačke policije i zbog tog dela je osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora.

Ljuba Zemunac Foto: Privatna Arhiva

U vreme kada je izvršio ta dela nemačka policija je ga je teretila za 37 teških krivičnih dela, ali usled nedostatka dokaza on je uspevao da se izvuče. Tad se družio sa Ljubomirom Magašom koji je radio iste stvari u Nemačkoj. Magaš je ubijen 1986. godine, a za to ubistvo je osuđen Goran Vuković. U to vreme je Ćenta bio u zatvoru u Nemačkoj.

Posle ubistva Ljube Zemunca nemačka policija ga je proglasila "kumom jugoslovenskog podzemlja". Nakon izlaska iz nemačkog zatvora, Ćenta beži za Holandiju i tamo se kocka. Poznata je priča da je, 1978. godine, u jednom klubu veliku svotu novca uzeo od jednog od tadašnjih vođa crnogorske mafije Veljka Krivokapića, zvanog Velja Crnogorac. A onda je Krivokapić uperio pištolj u njega i tražio da mu Ćenta vrati sav novac što je morao i da uradi.

Nekoliko dana kasnije u Beču je ubijen Veljko Krivokapić, a za to krivično delo optuženi su Ljubomir Magaš, Ćenta i Jusuf Bulić Jusa i svi su bili u bekstvu, a austrijska policija je raspisala poternicu. Godine 1992. Ćentu proteruju iz Nemačke, a on je tada prešao i da radi poslove u Beogradu. Godine 1993. na njega je prvi put izvršen pokušaj atentata. Bio je u lokalu, a kada je izlazio, na parkingu je bilo njegovo vozilo, i do tad nikad nije praktikovao da pogleda ispod vozila, a tad mu je nešto bilo sumnjivo. Tad je lada parkirana pored njegovog automobila eksplodirala, a on je zadobio lakše povrede. Od tog momenta je Ćenta imao telohranitelje. Četiri godine kasnije Ćenta nije preživeo pokušaj antentata.

Voja Amerikanac Foto: Privatna Arhiva

Kako je likvidiran Ćenta?

Tog 14. februara 1997. godine sa svojom devojkom novinarkom „Studia B“ i „Pinka“ i kumom Svetlane Ražnatović Cece na venčanju, došao je u "Klub književnika" jer je tad bio dan zaljubljenih i on je tu sedeo sa njom do ranih jutarnjih časova. Negde oko 3.20 časova on je iz restorana izašao napolje i verovatno je praćen od NN izvršioca, rekao je Časlav Ristić u svom videu na Jutjubu.

Priča se da je te 1997. godine Ćenta ucenio glavu jednog čoveka na 80.000 maraka. To je "odradio" Vojislav Raičević, zvani Voja Amerikanac. Međutim, kada je Voja došao kod Ćaldovića kako bi uzeo "honorar", navodno ga je Ćenta dočekao rečima:

"Ti nekog ubio? Ne zasmejavaj me, pogledaj se!".

Očigledno nije znao da je pred njim hladnokrvni ubica. To će ga koštati glave.

Sledeći put su se sreli ali kroz nišan. Voja je ubio Ćentu u centru Beograda zajedno sa novinarkom Majom Pavić.